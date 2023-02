ISW: wojska rosyjskie wciąż atakują w rejonie Swatowe-Kreminna na wschodzie Ukrainy

W rejonie Swatowego i Kreminnej w obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, wojska rosyjskie podejmują ograniczone ataki, które według źródeł ukraińskich zostały odparte; Rosjanie zaś twierdzą, że ich wojska poczyniły postępy koło Biłohoriwki - informuje Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank opisuje w najnowszym raporcie sytuację na froncie w obwodzie ługańskim, gdzie toczą się zacięte walki o kluczową trasę Swatowe-Kreminna.

"Siły rosyjskie podejmowały 7 lutego ograniczone ataki lądowe koło Swatowego i Kreminnej" - relacjonuje ISW. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że atak rosyjski koło Kreminnej i pobliskiej Dibrowy (5 km na południowy zachód od Kreminnej) został odparty. Media państwowe w Rosji twierdzą zaś, że Rosjanie odparli atak ukraiński w miejscowości Nowoseliwske, (około 20 km na północy zachód od Swatowego.

Jeden z rosyjskich blogerów wojskowych twierdzi, że siły rosyjskie posunęły się kilka kilometrów naprzód w rejonie Biłohoriwki, miejscowości leżącej 12 km od Kreminnej. ISW ocenia przy tym, że wojska ukraińskie kontrolują Biłohoriwkę.

W obwodzie donieckim Rosjanie poczynili taktyczne postępy na północ od Bachmutu, w rejonie miejscowości Błahodatne (7 km na północ od Bachmutu) i Krasna Hora (między Bachmutem i Błahodatnem).

Napływają sprzeczne doniesienia o postępach rosyjskich najemników z Grupy Wagnera w kierunku trasy T0504 Kostiantyniwka-Czasiw Jar-Bachmut. "Niezależnie od tego, czy Grupa Wagnera dotarła do trasy T0504, jest już na tyle blisko niej, by zagrozić znacząco możliwościom dostaw ukraińskich wzdłuż tej drogi. Fakt, że obrona ukraińska Bachmutu trwa nadal, mimo widocznego zagrożenia dla trasy T0504, wskazuje, że jej przecięcie nie będzie tak znaczącym operacyjnie zwycięstwem, jak prezentowały to źródła rosyjskie" - zastrzega ISW.