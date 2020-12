Izba Reprezentantów za podwyższeniem wsparcia Amerykanów do 2 tys. dolarów

Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła w poniedziałek ustawę zwiększającą kwotę bezpośredniego wsparcia dla każdego kwalifikującego się Amerykanina w dobie koronawirusa z 600 do 2000 dolarów. Przewiduje się, że Senat będzie nad nią głosował we wtorek.

Projekt ustawy przyjęty stosunkiem głosów 275-134 powstał po podpisaniu w niedzielę przez prezydenta Donalda Trumpa ustawy o pomocy związanej z koronawirusem, która była wynegocjowana przez Demokratów i Republikanów i przewidywała wyasygnowanie 600 dolarów pomocy dla każdej kwalifikującej się do niej, w związku z pandemią, osoby. Trump podpisując ją uznał jednak tę kwotę za zbyt niską i zażądał podwyższenia jej do 2000. Zmobilizowało to Demokratów z Izby Reprezentantów do forsowania zmiany.

Ustawodawcy Republikańscy stanęli w obliczu decyzji, czy zaakceptować wypłatę w wysokości 2000 dolarów, czy też sprzeciwić się prezydentowi. Wielu argumentowało, że ogólny koszt pakietu stymulacyjnego nie powinien zbyt wysoko przekroczyć wcześniejszych ustaleń.

"Każdy głos Republikanów przeciwko tej ustawie jest głosem ignorującym trudności finansowe, z jakimi borykają się rodziny i odmówieniem Amerykanom pomocy, której potrzebują" - mówiła przed głosowaniem cytowana przez CNN przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Republikanie z Izby Reprezentantów zablokowali w ubiegłym tygodniu starania Demokratów, aby wysyłane ludziom czeki opiewały na 2000 dolarów. W poniedziałek sprawa stanęła na wokandzie ponownie. Głosowanie wymagało poparcia większości dwóch trzecich ustawodawców z niższej Izby. Nastąpiło bowiem z odejściem od ustaleń. Oznaczało to konieczność zdobycia przez Demokratów wsparcia ze strony Republikanów.

Kiedy Trump podpisał ustawę w niedzielę wieczorem, sygnalizował, że uczynił to dopiero po zapewnieniu Senatu o gotowości rozważenia zwiększenia bezpośredniego wsparcia z 600 do 2000 dolarów. Przywódca większości republikańskiej w Senacie Mitch McConnell nie odniósł się jednak w niedzielę do tej kwestii. Chwalił zarazem prezydenta za podpisanie ustawy.

Uprawnienie do otrzymania bezpośredniego wsparcia ustalane jest na podstawie ostatnich zeznań podatkowych. Każdy, kto zarobi indywidualnie poniżej 75 000 dolarów rocznie lub jako para 150 000 dolarów otrzyma pełną kwotę. Zmniejsza się ona o 5 dolarów za każde 100 zarobione przez osobę o dochodach powyżej 75 000.

Jak wyjaśnia CNN ludzie o dochodach ponad 99 000 dolarów, nie będą się kwalifikować do wsparcia , podobnie jak pary zarabiające więcej niż 198 000 dolarów.

Przywódca mniejszości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer zapowiedział w poniedziałek, że głosowanie przyjętej ustawy w izbie wyższej odbędzie się we wtorek.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski