Izrael: 37 procent obywateli rozważa emigrację, m.in. z powodu kontrowersyjnej reformy sądownictwa

Forsowana przez rząd premiera Benjamina Netanjahu reforma sądownictwa sprawia, że 37 proc. Izraelczyków rozważa opuszczenie kraju - wynika z opublikowanych w tym tygodniu danych przez Jewish People Policy Institute (JPPI).

W roku charakteryzującym się masowymi protestami i polaryzacją społeczną spowodowaną reformą sądownictwa, a także kontrowersjami na styku religii i polityki raport JPPI kreśli niepokojący obraz izraelskiego społeczeństwa - donosi "Jerusalem Post".

Gazeta zwraca uwagę, że najbardziej niepokojący jest dramatyczny spadek komfortu życia Izraelczyków we własnym kraju. W ciągu ostatniego roku odsetek osób, które nie czują się komfortowo, wzrósł z 20 proc. do 32 proc., podczas gdy odsetek osób, które czują się komfortowo, spadł z 76 proc. do 65 proc.

Tendencje te skłaniają wielu Izraelczyków do rozważenia emigracji jako potencjalnego rozwiązania problemów, które napotykają w swojej ojczyźnie. Blisko 40 procent obywateli tego kraju rozważa uzyskanie zagranicznego paszportu i opuszczenie kraju, a liczba ta jest jeszcze wyższa wśród osób już posiadających zagraniczne paszporty.

Władze Portugalii podały niedawno, że Izraelczycy ubiegają się o obywatelstwo tego kraju częściej niż jakakolwiek inna grupa cudzoziemców. Według statystyk portugalskiej służby imigracyjnej i granicznej (SEF) liczba obywateli Izraela ubiegających się o portugalski paszport osiągnęła 20 975 w 2022 roku.

To więcej niż 18 591 wnioskodawców z Brazylii, której populacja jest ponad 20 razy większa niż populacja Izraela i ma długotrwałe więzi kulturowe z Portugalią, w tym wspólny język - zauważa "Times of Israel".

Z Jerozolimy Marcin Mazur