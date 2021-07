Izrael: 730 nowych infekcji koronawirusem - najwyższy wynik od marca

W Izraelu we wtorek odnotowano 730 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższym wynikiem od 25 marca - podało ministerstwo zdrowia. W tej sytuacji szpitale obawiają się, że mają niewystarczającą liczbę personelu, by poradzić sobie z kolejną falą zakażeń,a rząd rozważa ponowne wprowadzenie części obostrzeń.

Władze izraelskie podkreśliły, że liczba pacjentów chorych na Covid-19 i znajdujących się w ciężkim staniem jest relatywnie niska i nie powiększa się znacznie; obecnie jest ich 45, w tym 10 podłączonych do respiratorów. Ostatniej doby zmarła jedna osoba, co oznacza, że od początku pandemii w kraju odnotowano 6439 zgonów związanych z Covid-19 - poinformował portal Times of Israel.

Ministerstwo zdrowia oszacowało, że obecnie w kraju są 4623 osoby zakażone koronawirusem, czyli o 200 mniej niż miesiąc temu. Szpitalom powiedziano jednak, by przygotowywały się na wzrost liczby pacjentów. Dziennik "Israel Hayom" przekazał we wtorek, że ośrodki medyczne obawiają się, że mają zbyt mało pracowników, by poradzić sobie z kolejną falą.

Times of Israel zauważył, że tym razem rząd nie przyznał szpitalom funduszy na zatrudnienie dodatkowych 600 lekarzy mających wesprzeć personel walczący z pandemią. Dotychczasowa pomoc finansowa dla szpitali związana z epidemią koronawirusa wygasła 30 czerwca.

We wtorek rząd na posiedzeniu ma ustalić, czy przywrócą w ograniczonym zakresie niektóre obostrzenia epidemiczne. Według kanału informacyjnego Channel 12 eksperci zalecą powrót do złagodzonej wersji restrykcji, w ramach której m.in. wstęp na wydarzenia sportowe, kulturalne oraz wesela będzie możliwy dla niezaszczepionych osób po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Od początku pandemii odnotowano dotąd w kraju ok. 846 tys. zakażeń.