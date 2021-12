Izrael: 8 tysięcy lat zakazu opuszczenia Izraela za uchylanie się od alimentów

Noam Hupper, 44-letni obywatel Australii, w związku z uchylaniem się od opłat alimentacyjnych nie będzie mógł opuścić Izraela do 9999 roku - poinformowała w poniedziałek izraelska gazeta "Jerusalem Post".

Zakaz opuszczania Izraela nałożono w roku 2013. Jego zniesienie nastąpi po wpłaceniu przez Hupperta określonych na 3,34 mln dolarów alimentów.

"Od 2013 roku jestem zamknięty w Izraelu. Jestem jednym z wielu Australijczyków, którzy są prześladowani przez izraelskie sądownictwo tylko dlatego, że poślubili obywatelkę Izraela" - powiedział Noam Huppert.

Jak pisze "Jerusalem Post" Huppert został objęty zakazem wyjazdu do roku 9999, ponieważ była to najpóźniejsza data, którą można było wpisać w polu określającym datę, do której dana osoba nie może opuszczać Izraela.

Izraelskim przepisom dotyczącym rozwodów i alimentów zarzucano wcześniej "niejasność i niesprawiedliwość". Reżyser Sorin Luca, który tworzy film dokumentalny o izraelskich prawach rozwodowych, twierdzi, że "kobieta może z łatwością nałożyć zakaz podróżowania na ojca, żądając alimentów na dziecko, które mogą rozciągać się na cały okres trwania dzieciństwa".