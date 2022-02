Izrael: Ambasada Ukrainy rekrutuje ochotników do walki z siłami rosyjskimi

Ambasada Ukrainy w Izraelu rozpoczęła rekrutację chętnych do walki z rosyjskim wojskiem. W sobotę placówka dyplomatyczna opublikowała post na Facebooku w języku ukraińskim, w którym wzywa ochotników do przyłączenia się do walki z Rosjanami.

"Drodzy rodacy, bracia i wszyscy zatroskani obywatele Izraela i obywatele innych krajów znajdujący się dziś w Izraelu, ambasada rozpoczęła tworzenie list ochotników, którzy chcą uczestniczyć w walce z rosyjskim najeźdźcą" - poinformowano.

Szacuje się, że około pół miliona Izraelczyków pochodzi z Ukrainy, a dziesiątki tysięcy przybyły w ciągu ostatnich kilku lat po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

W poście na Facebooku ambasada prosi tych, którzy chcą "uczestniczyć w obronie Ukrainy przed rosyjską agresją wojskową", o wysłanie maili z danymi osobowymi oraz "specjalnością wojskową", jeśli ją posiadają.

Po około trzech godzinach post został usunięty.

Portal Walla cytuje anonimowego wojskowego izraelskiego, który po odbyciu służby zasadniczej zamierza pojechać, by walczyć na Ukrainie.

"Kiedy zobaczyłem ten post nie mogłem pozostać obojętny na to, co się dzieje z krajem, w którym mieszkali moi dziadkowie, pięknym krajem, który odwiedziłem niecałe trzy lata temu (...). Poczułem wielką chęć pomocy" - mówi L.

Z kolei dziennik "Haarec" pisze o 55-letnim Michaelu, który w wieku 21 lat wyemigrował z Charkowa do Izraela, a teraz zamierza ponownie wyjechać na Ukrainę pomóc swoim przyjaciołom. W 2014 i 2017 roku przywoził tam lekarstwa.

"Jutro lecę do Warszawy i stamtąd spróbuje dostać się do granicy. (...) Za dużo przeszedłem z moimi przyjaciółmi, by ich teraz nie wesprzeć" - powiedział Michael.

Na początku tego tygodnia ambasador Ukrainy w Izraelu oświadczył portalowi Times of Israel, że jego biuro upewniło się, iż obywatele Izraela mogą zgłaszać się na ochotnika do ukraińskiego wojska.

Joanna Baczała