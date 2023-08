Izrael: Ambasador Ukrainy krytykuje politykę władz w Tel Awiwie, które wstrzymały pomoc dla uchodźców

Ambasador Ukrainy w Izraelu Jewhen Kornijczuk krytykuje politykę izraelskich władz, które wstrzymują pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych; jednym z przejawów tego jest zakończenie obowiązywania ubezpieczenia zdrowotnego dla 14 tys. wojennych uchodźców - poinformował w czwartek portal dziennika "Jerusalem Post".

"Izraelski rząd nie tylko odmówił sprzedaży Ukrainie środków ochronnych... Wstrzymał również pomoc medyczną dla uchodźców, którzy uciekli do Izraela przed groźbą śmierci z rąk Rosjan" - powiedział w czwartkowym oświadczeniu ambasador. Zaapelował do izraelskiego ministra finansów Becalela Smotricza oraz ministra opieki społecznej i spraw socjalnych Jaakowa Margi o "ponowne rozważenie ich decyzji i okazanie aktu współczucia poprzez zapewnienie ukraińskim uchodźcom dostępu do podstawowej ochrony socjalnej i ubezpieczenia zdrowotnego".

"To bezprecedensowa sytuacja. Izrael, który wcześniej priorytetowo traktował pomoc ukraińskim uchodźcom wojennym, teraz wycofuje się z tego" - powiedział Jair Smolianow z One Million Lobby, organizacji reprezentującej interesy rosyjskojęzycznych mieszkańców Izraela, których jest, według szacunków, około 1,2 mln. "Zamiast powiedzieć uchodźcom wprost, by wyjechali, stawia się przed nimi kolejne wyzwania, sugerując, że nie są już mile widziani. Opieka medyczna bez ubezpieczenia jest niebotycznie droga, a oczekiwanie, że uchodźców będzie stać na pokrycie takich kosztów, jest nierealistyczne. Co więcej, decyzja ta została podjęta nagle i bez uprzedzenia (...)" - dodał.

Nieprzedłużenie przez izraelskie Ministerstwo Finansów ubezpieczenia medycznego dla uchodźców spowodowało, że ich sytuacja stała się niepewna, a placówki zdrowia postawiły przed dylematem - czy leczyć bez szans na zwrot kosztów, czy też zaprzestać leczenia - napisał "Jerusalem Post".

Od początku rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę rząd Izraela przeznaczył na pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców około 100 milionów izraelskich szekli (ok. 109 mln zł - PAP), co pozwoliło na udzielenie pomocy około 83 tys. obywatelom Ukrainy.

"80 proc. tego budżetu jest przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne i usługi medyczne. Warto zauważyć, że ministerstwo nadal będzie oferować ukraińskim uchodźcom wojennym w Izraelu pomoc społeczną i usługi mieszkaniowe" - przekazało w oświadczeniu cytowanym przez "JP" izraelskie Ministerstwo Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych.