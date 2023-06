Izrael: Ambasador Ukrainy: premier Netanjahu planuje podróż do naszego kraju

Premier Benjamin Netanjahu jest na wczesnym etapie planowania podróży na Ukrainę, powiedział w środę ambasador Ukrainy w Izraelu Jewgen Kornijczuk.

"Powiedziałem im, że najszybszą drogą dla Netanjahu do Białego Domu jest Kijów" - powiedział Kornijczuk, odnosząc się do faktu, że Netanjahu nie został jeszcze zaproszony do Białego Domu, a prezydent USA Joe Biden wskazał, że powodem jest planowana przez izraelski rząd kontrowersyjna reforma sądownictwa.

Kornijczuk rozmawiał na temat podróży z kancelarią premiera dzień wcześniej i stwierdził, że wizyta szefa izraelskiego rządu w Kijowie jest rozważana.

Ponadto Kornijczuk powiedział, że Netanjahu "ponownie rozważa kwestie związane z Rosją" po próbie zamachu stanu w weekend.

Izraelski MSZ po raz pierwszy publicznie zaleciło Netanjahu spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim we wtorek, kiedy szef wydziału Eurazji MSZ Juwal Fuchs wygłosił tę uwagę na posiedzeniu Podkomisji Polityki Zagranicznej Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Knesetu - zauważa Jerusalem Post.

Podkomisja została zwołana w celu omówienia stanowiska Izraela w sprawie agresji Rosji na Ukrainie po tym, jak Kornijczuk w niedzielę ostro skrytykował bezczynność Izraela w udzielaniu pomocy wojskowej Ukrainie.

Przewodniczący podkomisji Gideon Saar powiedział, że Izrael powinien przyjąć bardziej widoczną, aktywną rolę w pomocy Ukrainie.

"Kwestia wojny na Ukrainie pozostaje sprawą numer jeden dla świata, społeczności międzynarodowej i międzynarodowej opinii publicznej. W oczach świata zachodniego Izrael pozostaje na uboczu tego konfliktu. Istnieje potrzeba ponownej oceny izraelskiej polityki wobec wojny na Ukrainie" - powiedział Saar

Izraelska stacja radiowa, poinformowała również w środę, że Netanjahu rozważa zatrzymanie się w Kiszyniowie, aby spotkać się z prezydentem Mołdawii w drodze do Kijowa.

Podróż jest na wczesnym etapie planowania i nie ustalono jej daty, powiedział ambasador, a Kancelaria Premiera przekazała, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Z Jerozolimy Marcin Mazur