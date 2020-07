Izrael: Aresztowano bojownika Hamasu, który wpław uciekał ze Strefy Gazy do Izraela

Izraelskie służby bezpieczeństwa i kontrwywiadu Szin Bet potwierdziły w czwartek, że miesiąc temu aresztowano bojownika Hamasu, który najprawdopodobniej z powodu problemów osobistych postanowił uciec wpław ze Strefy Gazy do Izraela - informują lokalne media.

Szin Bet powiadomił, że 24-letni Iz el-Din Husejn uciekł z Gazy 28 czerwca, aby uniknąć problemów rodzinnych i nieokreślonych "prześladowań i pomówień" ze strony dowódców Hamasu, zbrojnego ruchu islamistycznego, sprawującego władzę na tym palestyńskim terytorium - podał portal Ynet.

Izraelska marynarka zauważyła go na Morzu Śródziemnym i zatrzymała, zanim dotarł do brzegu, a wideo pokazujące to wydarzenie zostało udostępnione mediom przez rzecznika armii.

Według wywiadu Palestyńczyk dołączył do wojskowego skrzydła Hamasu w 2013 roku i dowodził jednostką obrony powietrznej. Sam posiadał pocisk przeciwlotniczy na dachu domu, który miał odpalić, gdyby w okolicy wylądował izraelski helikopter - pisze portal telewizji Reszet 13.

Husejn miał dostarczyć Izraelowi wiele cennych informacji na temat działalności Hamasu, a w czwartek został postawiony w stan oskarżenia m.in za przynależność do organizacji terrorystycznej.

Przedstawiciele Hamasu, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, potwierdzili, że niskiej rangi członek organizacji uciekł z Strefy Gazy z powodu problemów małżeńskich - dodaje AP.

Często zaogniający się konflikt między Izraelem a Hamasem trwa od czasu przejęcia przez to ugrupowanie kontroli nad Strefą Gazy w 2007 roku.