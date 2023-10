Izrael: Armia: granica wciąż nie jest szczelna, Hamas nadal może przerzucać broń i ludzi

Granica ze Strefą Gazy wciąż nie jest szczelna, Hamas nadal może przerzucać broń i ludzi - oświadczył w poniedziałek jeden z rzeczników Sił Obronnych Izraela (IDF) Richard Hecht. "Myśleliśmy, że dziś rano będziemy w lepszej sytuacji" - powiedziałt.

W nocy Izrael uderzył w ponad 1000 celów w Strefie Gazy - poinformowała agencja AP. Naloty zrównały z ziemią znaczną część miasta Bajt Hanun na północnym wschodzie Strefy Gazy, wykorzystywaną przez Hamas jako bazę wypadową do ataków. Nie ma na razie informacji o ofiarach, a większość populacji liczącej dziesiątki tysięcy prawdopodobnie uciekła wcześniej.

"Będziemy nadal atakować w ten sposób, z taką samą siłą, w sposób ciągły, wszystkie lokalizacje i trasy (używane przez Hamas)" - powiedział Hagari.

W opinii AP, wypowiedzenie wojny zwiastuje większe walki, a głównym pytaniem pozostaje, czy Izrael rozpocznie atak naziemny w Strefie Gazy, co w przeszłości powodowało większe ofiary. Armia poinformowała, że pod broń powołano około 100 tys. rezerwistów.

"Naszym zadaniem jest upewnienie się, że Hamas nie będzie już miał żadnych zdolności wojskowych, aby zagrozić Izraelowi" - powiedział inny z rzeczników IDF Jonathan Conricus w filmie opublikowanym przez izraelskie wojsko na platformie X (d. Twitterze). "Ponadto upewnimy się, że Hamas nie będzie już w stanie rządzić Strefą Gazy" - dodał.

Dwie grupy terrorystyczne, Hamas i Islamski Dżihad, podały, że wzięły do niewoli ponad 130 osób z Izraela i przewiozły je do Strefy Gazy. Twierdzą, że zostaną one wymienione na Palestyńczyków więzionych przez Izrael.

Oświadczenie, choć niepotwierdzone, było pierwszą wskazówką o skali porwań z Izraela. Wiadomo, że wśród jeńców znajdują się żołnierze i cywile, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze, głównie Izraelczycy, ale także osoby innych narodowości. Izraelskie wojsko podało, że liczba jeńców jest "znacząca".