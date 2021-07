Izrael: Armia: Hezbollah ma ok. 150 tysięcy pocisków

Dowództwo izraelskiej armii podało w środę, że libański Hezbollah dysponuje samolotami bezzałogowymi o zasięgu 400 km, a w następnej odsłonie konfliktu w kierunku Izraela może wystrzeliwać nawet 3 tys. rakiet dziennie z posiadanych 150 tysięcy.

Hezbollah (arab. partia Boga) jest zarówno zbrojną organizacją, jak i szyicką partią polityczną, należącą do rządzącej koalicji w Libanie.

Siły Obronne Izraela (IDF) twierdzą, że zgromadziły 20 razy więcej celów na wypadek następnej wojny z Hezbollahem niż podczas trwającego około miesiąca konfliktu w 2006 r.

"Po drugiej wojnie libańskiej (w 2006 r. - PAP) Hezbollah dostał lekcję, która utrzymuje się przez ostatnie 15 lat" - powiedział gen. Amir Baram, cytowany przez portal Walla! "Nasza wiadomość do Hezbollahu jest następująca: w następnej kampanii zetrzecie się z wojskiem, które jest lepiej wyszkolone, bardziej zabójcze i bardziej zdeterminowane niż kiedykolwiek wcześniej" - dodał.

W przyszłej wojnie z Hezbollahem więcej rakiet i pocisków może zostać wystrzelonych w kierunku Izraela w ciągu dwóch dni niż podczas całej 11-dniowej wojny między Izraelem a palestyńskimi grupami terrorystycznymi w Strefie Gazy w maju br.

Jednak Siły Obronne Izraela nie przewidują, by taki konflikt wybuchł w najbliższym czasie ze względu na kryzys wewnętrzny w Libanie.

Kraj ten w ostatnim roku stanął w obliczu załamania swojego systemu finansowego, impasu politycznego, ogromnego niedoboru paliwa i niewystarczającej reakcji na pandemię Covid-19. Sytuację pogorszyła także ogromna eksplozja w sierpniu 2020 r. w porcie w Bejrucie.

Armia izraelska twierdzi również, że Hezbollah wykorzystuje infrastrukturę cywilną, np. meczety czy szpitale, do ukrycia swojego arsenału.

Jeden taki cel pokazany dziennikarzom znajduje się ok. 25 metrów od jedynej szkoły we wsi Ebba na południu Libanu. Wewnątrz budynku znajdują się między innymi wózki widłowe do transportu szczególnie ciężkich pocisków, rakiety i pociski przeciwpancerne.

Zarówno zbrojne skrzydło Hezbollahu, jak i cała grupa uznawana jest przez wiele krajów za organizację terrorystyczną, m.in. Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i państwa Ligii Arabskiej.

Joanna Baczała