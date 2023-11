Izrael: Armia: nasze siły powietrzne ostrzelały cele Hezbollahu w Libanie; to odpowiedź na ostrzał rakietowy

Myśliwce Izraelskich Sił Powietrznych ostrzelały we wtorek obiekty Hezbollahu w południowej części Libanu; to odpowiedź na ostrzał rakietowy północnej części Izraela z tego terytorium - poinformował portal Times of Israel w oparciu o komunikat, wydane przez Siły Obronne Izraela (Cahal).

Izraelska armia podała, że myśliwce zaatakowały składy broni, pozycje wyrzutni rakiet, infrastrukturę i miejsca, w których przechowywane są "środki technologiczne".

Armia twierdzi też, że zbombardowała stanowisko przeciwpancernych pocisków kierowanych Hezbollahu, z którego ostrzelano we wtorek Izrael.

Wcześniej we wtorek izraelskie armia informowała, że z Libanu wystrzelono około 20 rakiet w kierunku Wzgórz Golan i Górnej Galilei, a Cahal odpowiedział ogniem.