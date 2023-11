Izrael: Armia: około 3 tys. terrorystów Hamasu przeprowadziło atak 7 października

Armia izraelska poinformowała w środę, że według najnowszych ustaleń w ataku na Izrael 7 października wzięło udział około 3 tys. terrorystów Hamasu - przekazuje portal Times of Israel. Wcześniej oceniano, że atak przeprowadziło 2,5 tys. ludzi.

Times of Israel wyjaśnia, że najnowsze ustalenia Sił Obronnych Izraela (hebrajski akronim - Cahal) dotyczą tylko ludzi Hamasu, którzy wzięli udział w atakach na przygraniczne miejscowości i kibuce; liczba ta nie obejmuje licznych mieszkańcy Strefy Gazy, którzy skorzystali w wielkich wyłomów w ogrodzeniu granicznym i przedostali się 7 października po południu na terytorium Izraela.

Armia przekazała też, że przez dwa pierwsze dni wojny z Hamasem zabiła około 1000 jego bojowników i pojmała 200 kolejnych, ale bilans ten prawdopodobnie jest nadal niekompletny, ponieważ nie odnaleziono jeszcze wszystkich ciał terrorystów, którzy zginęli w pobliżu granicy. Cahal ma zamiar je odszukać, ale dowódcy nie chcą przesadnie narażać życia izraelskich żołnierzy - wyjaśnia Times of Israel.

Dowódca 162. dywizji Sił Obronnych Izraela, generał Icik Cohen poinformował, że jego żołnierze walczą już "u bram miasta Gazy". Jak wyjaśnił, jego dywizja ma za zadanie "ostatecznie zniszczyć Hamas".

To zadanie zajmie wiele czasu, ale "jest to wojna o przetrwanie państwa Izrael i my ją wygramy" - dodał.

Cohen podkreślił też w rozmowie z dziennikarzami, że "to Hamas wybrał tę wojnę".