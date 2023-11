Izrael: Armia przedłuża "przerwy humanitarne" w walkach na północy Strefy Gazy

Izraelska armia przedłuża "przerwy humanitarne" w walkach na północy Strefy Gazy, wprowadza "taktyczne pauzy” w operacji w obozie uchodźców Dżabalija, by umożliwić Palestyńczykom ewakuację - poinformował w sobotę arabski rzecznik Izraelskich Sił Obronnych płk. Awiczaj Adraee.

Korytarz humanitarny prowadzący na południe Strefy będzie w sobotę otwarty przez siedem godzin; w ostatnich dniach było to sześć godzin. Armia otwiera ponadto kolejny korytarz ewakuacyjny wzdłuż wybrzeża Strefy Gazy - powiedział Adraee, cytowany przez portal Times of Israel.

"Taktyczna przerwa w działaniach militarnych" w Dżabaliji potrwa w sobotę od godz. 10 do godz. 14.

Tymczasem rzecznik Szifa - największego szpitala w mieście Gaza - poinformował w sobotę rano, że placówka zawiesiła operacje, ponieważ całkowicie wyczerpała zapasy paliwa, które umożliwiało pracę generatorów.

W ostatnich tygodniach szpital Szifa był również schronieniem dla tysięcy Palestyńczyków, którzy kryli się tam przed atakami z powietrza, ale w piątek wielu z nich udało się na południe.

Również w sobotę rano izraelska armia przekazała, że poczyniła postępy w walkach w mieście Gaza, a szpital Szifa jest już w zasięgu wzroku.

Dzień wcześniej kolejny rzecznik izraelskiej armii Richard Hecht zapewnił, że nie ostrzeliwuje ona szpitali, ale dodał, że jeśli Hamas otworzy ogień z terenu szpitala, to wojskowi zrobią "to, co należy zrobić".

Izrael utrzymuje, że do szpitala Szifa przylega "serce" Hamasu - centrum działań operacyjnych i wywiadowczych. Zaprzeczył temu w piątek dyrektor placówki Mohammad Abu Selmejah, który jest także urzędnikiem w resorcie zdrowia w rządzonej przez Hamas Strefie Gazy. Abu Selmejah powiedział telewizji Al-Dżazira, że twierdzenia armii izraelskiej to "absolutne kłamstwo", a Szifa "jest szpitalem cywilnym".

Oskarżenia pod adresem Hamasu o wykorzystywanie szpitali powtórzył jednak w piątek inny rzecznik armii izraelskiej, Peter Lerner, który powiedział: "Hamas zadecydował, że rozmieści strategicznie swój potencjał terrorystyczny w szpitalach, pod nimi i wokół nich".