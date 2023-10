Izrael: Armia: większość zakładników Hamasu żyje, ponad 20 to dzieci

Większość zakładników uprowadzonych przez bojowników Hamasu do Strefy Gazy żyje, a ponad 20 z nich to osoby niepełnoletnie – ogłosiły w piątek Siły Obronne Izraela (IDF). Według wcześniejszych informacji terroryści porwali z Izraela około 200 ludzi, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze.

Według IDF w czasie niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael 7 października uprowadzonych zostało 199 osób. Rzecznik zbrojnego skrzydła Hamasu Abu Ubaida twierdził natomiast, że grupa przetrzymuje 200 zakładników, a około 50 kolejnych jest w rękach innych "formacji bojowych" w Strefie Gazy - przypomina CNN.

Wśród ponad 20 niepełnoletnich uprowadzonych przez terrorystów jest między innymi zaledwie 9-miesięczny Kfri Bibas i jego trzyletni brat Ariel, którzy zostali porwani razem z ich matką Shiri - wynika z danych przekazanych przez stację BBC.

Hamas ogłosił w piątek, że "z powodów humanitarnych" wypuścił dwie kobiety - matkę i córkę - które posiadają obywatelstwo amerykańskie - przekazał portal Times of Israel, zaznaczając, że informacji tej nie potwierdziła jak dotąd strona izraelska.

Rodziny osób przetrzymywanych przez Hamas zamierzają wysłać delegacje do Londynu, Rzymu i innych miast, by apelować do zagranicznych polityków o pomoc w ich uwolnieniu i zabiegać o większe poparcie dla prowadzonej przez Izrael wojny z organizacjami terrorystycznymi - przekazała CNN. Pierwsza delegacja uda się w niedzielę do Londynu.