Izrael: Armia: wysłaliśmy śmigłowce do przeprowadzenia ataków na cele w Libanie

Izraelskie helikoptery zostały skierowane do przeprowadzenia ostrzału celów rozmieszczonych na terytorium Libanu - podał w poniedziałek po południu portal Times of Israel, powołując się na informacje uzyskane od przedstawicieli izraelskiego wojska. Armia nie podała szczegółów operacji.

Times of Israel pisze, że ta operacja wojskowa to następstwo przeniknięcia co najmniej dwóch niezidentyfikowanych bojowników, którzy przedostali się na terytorium Izraela z Libanu.

BBC podaje natomiast, że w mediach społecznościowych opublikowano film, na którym widać rzekomo zbombardowany punkt obserwacyjny proirańskiego ugrupowania Hezbollah na terenie Libanu, lecz stacja nie jest w stanie zweryfikować tej informacji.