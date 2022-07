Izrael: Badanie: Czwarta dawka szczepionki przeciwko Covid-19 zmniejsza śmiertelność u osób starszych o ponad 70 procent

Czwarta dawka szczepionki przeciwko COVID-19 spowodowała 72-procentową redukcję liczby zgonów wśród najbardziej narażonych Izraelczyków, poinformował w niedzielę portal "The Times of Israel", cytując wyniki badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Tel Awiwie, Uniwersytet Ben Guriona i izraelskie Ministerstwo Zdrowia.

Wniosek taki płynie z dużego izraelskiego badania, w którym przeanalizowano dane dotyczące osób starszych przebywające w domach opieki, które otrzymały cztery szczepionki, porównując je z tymi, które przyjęły tylko trzy. Badanie przeprowadzono podczas epidemii koronawirusa ostatniej zimy, w której dominował wariant Omicron.

Czwarta dawka szczepionki Pfizera zmniejszyła ryzyko hospitalizacji w przypadku zakażenia koronawirusem o ponad 60 procent i obniżyła o 34 procent ryzyko infekcji.

"Najważniejszą wiadomością jest to, że czwarta dawka działała zabezpieczająco w przypadku najbardziej narażonych osób starszych, które przebywają w ośrodkach opieki" - powiedziała w rozmowie z "The Times of Israel" jedna z autorek badania epidemiolog profesor Khitam Muhsen z Uniwersytetu w Tel Awiwie, i dodała: "czwarta dawka zmniejsza hospitalizację i śmierć - ratuje życie."

Profesor Muhsen stwierdziła, że wyniki badan są bardzo dobre, tym bardziej że przed podaniem pacjentom czwartej dawki nie był do końca jasne czy będzie ona skuteczna w walce z nową wersją wirusa, zwłaszcza przeciwko Omicronowi, który jest o wiele trudniejszy do zwalczenia przez szczepionki, ponieważ ma o wiele więcej mutacji niż poprzednie warianty.

Muhsen powiedziała, że wyniki potwierdzają decyzję władz Izraela z grudnia 2021 roku o podaniu czwartych dawek, znanych również jako drugie boostery, zanim większość innych krajów zdecydowała się na taki krok. "Decyzja o zaszczepieniu zagrożonych populacji czwartą dawką była mądrym wyborem, który uratował wiele istnień ludzkich" - powiedziała profesor Muhsen.

Badanie objęło około 40 000 osób starszych, które mieszkają w instytucjach nadzorowanych przez program Senior Shield Ministerstwa Zdrowia, grupę zadaniową uruchomioną przez rząd Izraela w celu nadzorowania zapobiegania i kontroli COVID-19 w placówkach geriatrycznych kraju.

Porównano 24 088 mieszkańców placówek Senior Shield, którzy otrzymali czwartą dawkę szczepionki Pfizera, z 19 687 mieszkańcami, którzy zostali zaszczepieni pierwszymi trzema dawkami cztery miesiące lub więcej przed obserwacją, ale którzy nie zdecydowali się na czwarty zastrzyk.

Muhsen skomentowała: "To, czego się dowiedzieliśmy, to, że chociaż odporność słabnie z czasem, czwarta dawka wzmacnia przeciwciała neutralizujące, wykraczając poza wpływ trzeciej dawki. Zdecydowanie zalecam, aby osoby starsze przyjmowały czwartą dawkę".

Na terenie kilku krajów Unii Europejskiej, w tym Francji i Niemiec, pojawiła się kolejna fala pandemii wirusa Covid-19, za wzrost zakażeń odpowiadają subwarianty Omicron BA.4 i BA.5. Po kilku miesiącach spadków liczba nowych zakażeń na świecie wzrosła czwarty tydzień z rzędu - informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jak podaje WHO, w regionie europejskim (obejmującym dla celów statystycznych Europę, Rosję i Azję Środkową oraz Izrael) w ostatnim tygodniu czerwca połowa krajów odnotowała co najmniej 20-procentowy wzrost liczby zakażeń.