Izrael: Bardzo małe prawdopodobieństwo zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce Pfizer: BioNtech

Izraelskie badania pokazały, że jedynie u 0,002 proc. spośród 2,5 mln osób, które przyjęły szczepionkę Pfizer/BioNtech doszło w konsekwencji do zapalenia mięśnia sercowego – poinformował w czwartek The Times of Israel.

94 proc. biorących udział w badaniu było zaszczepionych podwójną dawką. Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia dotyczyło w największej mierze młodych mężczyzn w grupie wiekowej 16-29 lat - 2,13 przypadków na 100 tys. zaszczepionych - z czego 98 proc. pacjentów miało łagodne lub umiarkowane objawy, które "nie skutkowały uszkodzeniem czynności serca".

Badania zostały przeprowadzone przez Beilinson Medical Center wraz z Clalit Health Services i opublikowane w The New England Journal of Medicine.

"Te badania są pierwszymi, które pozwalają na wiarygodną ocenę częstotliwości występowania zapalenia mięśnia sercowego" - powiedział dr Guy Witberg z Beilinson i dodał: "Odkrycia pokazują, że jest to stosunkowo rzadkie zjawisko, nawet w populacji o większym ryzyku - młodych mężczyzn".

Amerykańska administracja ds. zdrowia publicznego przy decyzjach dotyczących podania trzeciej, przypominającej dawki szczepionki Pfizer/BioNtech uwzględnia najnowsze wyniki badań izraelskich naukowców.

Dr Anthony Fauci, czołowy amerykański ekspert ds. chorób zakaźnych, powiedział Agencji Reutera, że kluczową kwestią, którą trzeba wyjaśnić jest bezpieczeństwo szczepionek mRNA pod względem prawdopodobieństwa wywołania zapalenia mięśnia sercowego zwłaszcza u młodych osób.

Ministerstwo zdrowia Izraela opublikowało w miniony piątek dane pokazujące, że spośród 3,2 mln Izraelczyków zaszczepionych trzecią dawką preparatu Pfizer/BioNtech tylko 19 zgłosiło "poważniejsze skutki uboczne". W większości przypadków efekty uboczne po podania dawki przypominającej były łagodniejsze niż po dwóch pierwszych.