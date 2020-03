Izrael: Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie zamknięta z powodu epidemii

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie, czczona w tradycji chrześcijańskiej jako miejsce ukrzyżowania i pochówku Jezusa, została w środę zamknięta na tydzień - poinformowali agencję Reutera urzędnicy kościelni.

Decyzja nastąpiła po spotkaniu w środę izraelskiej policji i wyższych przywódców kościoła - ujawnił Wadi Abu Nasar, rzecznik prasowy Zgromadzenia Ordynariuszy Katolickich Ziemi Świętej (AOCHL).

"Oczywiście przywódcy kościoła wyrazili zrozumienie" - powiedział Abu Nasar. "Te ustalenia obowiązują przez tydzień, chociaż nikt nie wie, jak długo potrwa ten kryzys" - przyznał.

Palestyńczyk Adib Dżuda, którego rodzina od XIII wieku posiada jeden z kluczy do kościoła, potwierdził decyzję na Facebooku. Bazylika pozostaje we współposiadaniu kilku Kościołów chrześcijańskich, wiec by nie wyróżniać żadnego z wyznań, klucze zostały powierzone muzułmanom.

Zamknięcie świątyni nastąpiło w okresie przygotowań do Wielkanocy, najważniejszego święta w kalendarzu chrześcijańskim, który katolicy obchodzą w tym roku 12 kwietnia. Zazwyczaj tłumy pielgrzymów i turystów przybywają do miasta, którego ulice są teraz praktycznie opustoszałe - zauważa agencja Reutera.

Rzecznik AOCHL powiedział również, że "jeśli, broń Boże, ta sytuacja przedłuży się do czasu Wielkanocy", władze kościelne mają nadzieję, że uda się znaleźć porozumienie, by świętować w ramach nowych wytycznych, być może ograniczając frekwencję uczestników.

W środę władze izraelskie poinstruowały wszystkie synagogi, by zamknęły budynki i odmawiały modlitwy na zewnątrz, przy uczestnictwie nie więcej niż 10 osób jednocześnie. Pod Ścianą Płaczu pouczano wiernych, by powstrzymywali się od odprawiania zbiorowych modlitw i całowania kamieni starożytnego muru, który jest prawdopodobnie jedyną pozostałością po zburzonej przez Rzymian Świątyni Jerozolimskiej.

W niedzielę muzułmańscy urzędnicy zawiesili również wszystkie modlitwy w pobliskim meczecie al-Aksa.

W ramach zaostrzenia restrykcji w związku z rozszerzaniem się epidemii wprowadzono w Izraelu ograniczenia w ruchu, a mieszkańcy, którzy chcą wyjść na spacer muszą pozostać w odległości 100 metrów od domu. Zasady obowiązują od środy przez tydzień.

Do tej pory w Izraelu potwierdzono 2170 przypadków zakażenia koronawirusem i pięć ofiar śmiertelnych Covid-19 - podaje agencja Reutera.