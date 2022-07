Izrael: Bernard-Henri Levy: największym sojusznikiem Putina jest znudzenie informacjami o wojnie

Francuski filozof i dziennikarz Bernard-Henri Levy mówi w wywiadzie dla portalu Times of Israel, że największym sojusznikiem prezydenta Rosji Władimira Putina jest znudzenie zachodniej publiczności informacjami o wojnie na Ukrainie.

"Jak powiedział Alexis de Tocqueville, słabością, grzechem i wadą demokracji jest to (...), że nie potrafi zwracać długo uwagi na kryzys lub tragedię" - przypomina Levy w wywiadzie, którego udzielił po zaprezentowaniu w Izraelu swojego filmu dokumentalnego o wojnie na Ukrainie.

"Największym sojusznikiem Putina nie jest (prezydent Chin) Xi Jinping, który w gruncie rzeczy nie jest w stanie dostarczyć mu części do czołgów, czy też Iran. Największym sojusznikiem Putina jest znużenie Europy, znużenie Ameryki" - ostrzega filozof.

Levy, który jako dziennikarz i filmowiec zajmował się wieloma wojnami, podkreśla, że zrealizował dokument o Ukrainie, mając świadomość, że ten konflikt jest inny.

"Wynik tej wojny zmieni nasze losy w Europie, w Ameryce, na Zachodzie i na świecie. (...) Oczywiście nie jest to wojna światowa, ale jest to wojna, która wpływa na cały świat. To wojna +zglobalizowana+, która ma swój efekt motyla w każdym zakątku planety. W Afryce nastał teraz kryzys podaży zbóż i głodu, który wygenerowano w Rosji" - mówi.

Levy wyjaśnia, że film o Ukrainie powstał w wielkim pośpiechu, ponieważ ma za zadanie przypominać znudzonej wojną opinii publicznej o tym, co dzieje się w tym kraju.