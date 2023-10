Izrael: Biden do Izraelczyków: strzeżcie się, by nie pochłonął was gniew; Ameryka popełniła błędy po zamachach 11 września

Nie pozwólcie, by pochłonął was gniew, byście nie popełnili błędów, które popełniła Ameryka po zamachach 11 września - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden na zakończenie wizyty w Izraelu. Prezydent ogłosił też 100 milionów dolarów pomocy humanitarnej dla Palestyny i zaapelował do Izraela, by trzymał się zasad prawa konfliktów zbrojnych.

"Sprawiedliwości musi stać się zadość. Ale przestrzegam was; podczas gdy czujecie ten gniew, nie pozwólcie, by was pochłonął. Po 11 września my w Stanach Zjednoczonych, choć dążyliśmy do sprawiedliwości i ją otrzymaliśmy, popełniliśmy też błędy" - powiedział Biden w przemówieniu, dodając, że zamachy Hamasu dla Izraela były jak dla USA zamachy 11 września.

Biden zaznaczył, że w przeciwieństwie do Hamasu Izrael powinien trzymać się zasad prawa międzynarodowego i musi zadać sobie trudne pytania na temat swoich operacji wojskowych, by mieć "jasność na temat celów i szczerą ocenę tego, czy ścieżka, na której jesteście, doprowadzi do osiągnięcia tych celów".

Prezydent ogłosił też przeznaczenie dodatkowych 100 mln dolarów na pomoc humanitarną dla Zachodniego Brzegu i Gazy oraz podkreślił, że Hamas nie reprezentuje Palestyńczyków.