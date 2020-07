Izrael: Boris Johnson w "Jediot Achronot": nie uznamy aneksji Zachodniego Brzegu

Aneksja części Zachodniego Brzegu Jordanu narusza prawo międzynarodowe, jest sprzeczna z interesami Izraela, nie uznamy jej - pisze w środę premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson w artykule skierowanym do izraelskiej opinii publicznej w dzienniku "Jediot Achronot".

Artykuł opublikowano w dniu, na który izraelski rząd zaplanował podjęcie decyzji co do aneksji ok. 130 osiedli i Doliny Jordanu, czyli około 30 proc. Zachodniego Brzegu.

"Jako wieloletni przyjaciel, fan i zwolennik Izraela obawiam się, że propozycje (aneksji terytorium palestyńskiego - PAP) nie osiągną celu, jakim jest zabezpieczenie granic Izraela, a także będą sprzeczne z jego długofalowymi interesami" - pisze Johnson.

"Mam głęboką nadzieję, że aneksja nie dojdzie do skutku, jeśli tak się jednak stanie, Wielka Brytania nie uzna żadnych zmian granic z 1967 roku, z wyjątkiem tych uzgodnionych między obiema stronami" - podkreśla.

Johnson opisuje siebie w artykule jako "zagorzałego obrońcę Izraela", przekonując, że "jest niewiele celów bliższych mojemu sercu niż zapewnienie obywatelom Izraela ochrony przed zagrożeniem terroryzmem i podżeganiem antysemickim".

Zwraca jednak uwagę, że "aneksja zagrozi postępom Izraela w poprawie stosunków ze światem arabskim i muzułmańskim".

"Podobnie jak wielu Izraelczyków, jestem sfrustrowany tym, że rozmowy pokojowe zakończyły się niepowodzeniem" - przyznaje Johnson. "Nadal uważam, że jedynym sposobem na osiągnięcie prawdziwego bezpieczeństwa dla Izraela, ojczyzny narodu żydowskiego, jest rozwiązanie, które zapewnia sprawiedliwość i bezpieczeństwo zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom" - zaznacza.

"Jedynym sposobem, w jaki możemy to osiągnąć, jest powrót obu stron do stołu negocjacyjnego. To musi być nasz cel. Aneksja tylko nas od niego oddali" - konkluduje.

Przeciwko aneksji wypowiedzieli się również m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, Unia Europejska i Liga Arabska.