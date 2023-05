Izrael buduje mury obronne na granicy ze Strefą Gazy; są kolejne ofiary izraelskich nalotów

Izrael buduje mury obronne na granicy ze Strefą Gazy. Mają chronić przed pociskami przeciwczołgowymi Hamasu. Tymczasem kolejne dwie osoby zginęły we wtorek w izraelskich nalotach - donoszą izraelskie portale informacyjne.

Na razie mury powstają w ramach projektu pilotażowego na niewielkiej długości granicy ze Strefą Gazy, lecz spodziewane jest zwiększenie ich zasięgu. Izraelskie ministerstwo obrony ogłosiło we wtorek, że poczyniło znaczne postępy w zakresie stawiania murów obronnych na kluczowych skrzyżowaniach w strefie granicznej z Gazą, aby chronić kraj przed pociskami przeciwczołgowymi Hamasu - napisał portal dziennika "Jerusalem Post".

W oświadczeniu wyjaśniono, że mury mają chronić otwarte obszary, przez które mieszkańcy Strefy Gazy przemieszczają się nawet w sytuacji zagrożenia.

Mury nie mają za zadanie chronić obszarów przed rakietami nadlatującymi z góry, ponieważ do tego służy Żelazna Kopuła i inne elementy izraelskiej obrony przeciwrakietowej, lecz przed ostrzałem pociskami przeciwczołgowymi, co Hamas już praktykował. W 2021 roku ostrzelano autobus wojskowy, ranny został żołnierz. "Jerusalem Post" donosi o co najmniej trzech takich trafieniach w krótkich odstępach czasu.

Portal Times of Israel poinformował natomiast, że we wtorek po południu w kolejnym izraelskim nalocie na Strefę Gazy zginęły kolejne dwie osoby. Tym samym liczba zabitych przez wojsko Izraela w rozpoczętej we wtorek operacji przeciwko Palestyńskiemu Islamskiemu Dżihadowi wzrosła do 15. Palestyńczycy obiecali pomścić ofiary, szczególnie trzech wysoko postawionych dowódców.

Izraelskie wojsko twierdzi, że zabici to członkowie grupy terrorystycznej, którzy byli w drodze do przeprowadzenia ataku rakietowego na granicy z Gazą. "Palestyński oddział Islamskiego Dżihadu w Strefie Gazy zamierzał przeprowadzić atak przeciwczołgowym pociskiem kierowanym na cele na granicy Izraela, lecz został namierzony i zlikwidowany" - napisał Times of Israel i dodał, że izraelskie wojsko opublikowało nagrania z drona pokazujące wydarzenie.

Krótko po tym palestyńskie media poinformowały o kolejnym nalocie w centralnej części Strefy Gazy - napisał portal.

We wtorek od wczesnych godzin rannych izraelskie wojska przeprowadzają naloty na Strefę Gazy w ramach operacji "Tarcza i Strzała". W obawie przed odwetem ze strony Palestyńczyków w południowej części Izraela zamknięto szkoły i otwarto schrony. Na wieczór zapowiedziano zebranie Rady Bezpieczeństwa.