Izrael: Bułgarski premier w Jerozolimie: w pełni popieramy Izrael

Bułgarski premier Nikołaj Denkow złożył w poniedziałek krótką wizytę w Izraeli. W rozmowach z premierem Benjaminem Netanjahu i prezydentem Icchakiem Herzogiem podkreślił pełne poparcie swojego kraju w wojnie z Hamasem.

Premierowi Denkowowi towarzyszyła wicepremier i szefowa dyplomacji Maria Gabriel. "Wiemy jak trudne czasy przeżywa Izrael i dlatego tu jesteśmy. Wszyscy byliśmy zszokowani po terrorystycznych atakach wskutek których zginęło tyle ludzi w Izraelu" - stwierdził Denkow, cytowany przez służbę prasową rządu w Sofii. Premier Bułgarii przypomniał, że jego kraj okazał pomoc Izraelowi, wysyłając m.in. personel medyczny. "Możecie na nas liczyć" - powiedział

Nikołaj Denkow podkreślił też, że ważne jest jak najszybsze uwolnienie wszystkich zakładników i dopuszczenia do nich pracowników organizacji pomocowych. "Doceniamy starania zmierzające do ocalenia życia niewinnych ludzi. Podczas dzisiejszych rozmów upewniłem się, że Izrael czyni wszystko, co w tych trudnych okolicznościach możliwe" - dodał.

Według Denkowa Izrael ma pełne prawo zwalczać terroryzm Hamasu. Premier podkreślił, że Bułgaria jest bardzo zaniepokojona sytuacją w Strefie Gazy.

Ewgenia Manołowa