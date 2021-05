Izrael: Co najmniej 6 policjantów rannych w ataku we Wschodniej Jerozolimie

Nieznany napastnik wjechał w niedzielę w grupę izraelskich funkcjonariuszy we Wschodniej Jerozolimie, raniąc co najmniej sześciu z nich - podały izraelskie media. Do zdarzenia doszło na osiedlu Asz-Szajch Dżarrah, które było jednym z punktów zapalnych obecnego konfliktu.

Według gazety "Jerusalem Post" kierowca pojazdu został "szybko postrzelony i zneutralizowany" przez policjanta. Służby medyczne podały, że obrażenia odniosło łącznie sześć osób, lecz wszystkie były przytomne.

Od początku weekendu w wielu miastach Izraela dochodzi do walk między Żydami i Arabami. Jak podają media, było ich tyle, że policja nie nadąża z odpowiedzią na wszystkie zgłoszenia. Izraelska służba bezpieczeństwa Szin Bet poinformowała w niedzielę, że zatrzymanych zostało kilkadziesiąt osób oskarżonych o ataki na "obywateli Izraela", nie wspominając o narodowości zatrzymanych.