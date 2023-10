Izrael czy Hamas? Te kraje bardzo starają się nie potępić żadnej ze stron

Państwa Azji zareagowały na terrorystyczne ataki Hamasu i brutalną odpowiedź Izraela zgodnie z polityką wobec kwestii palestyńsko-izraelskiej. Głosy są jednak cichsze, bardziej zniuansowane.

Ostrożna reakcja azjatyckich stolic na wybuch konfliktu jest świadectwem nie tylko wzrostu znaczenia Izraela jako partnera dla wielu krajów, ale też powszechnego poczucia zagrożenia terroryzmem.

W miarę rosnącej liczby ofiar wśród palestyńskich cywili i przerażających scen ze Strefy Gazy zwłaszcza muzułmańskie państwa Azji mogą być z czasem zmuszone do potępienia Izraela.

Możliwe, że w ten sposób terroryści z Hamasu osiągną swój podstawowy cel: ponowne wyobcowanie państwa żydowskiego w świecie muzułmańskim.

Azja Południowa: potępienie terroryzmu, ale Hamas może osiągnąć swój cel

Premier Indii Narendra Modi w oświadczeniach zamieszczonych w mediach społecznościowych potępił ataki terrorystyczne i wyraził solidarność z Izraelem. Można odczytać to jako kolejny krok zbliżenia z państwem żydowskim, przy nieprzerwanym deklaratywnym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego w historycznej Palestynie.

Choć Nowe Delhi niemal od uzyskania niepodległości solidaryzuje się z pozbawionymi ojczyzny arabskimi Palestyńczykami – czego przejawem do dziś jest udział w pomocy humanitarnej dla uchodźców czy potępienie Tel Awiwu w ONZ – to współpraca z Izraelem jest coraz głębsza.

Dużą rolę odgrywa tu konsekwentna polityka państwa żydowskiego, a szczególnie długoletniego szefa rządu - Benjamina Netanjahu. Od 1999 r., kiedy po raz pierwszy był on premierem podczas pakistańsko-indyjskiej wojny kargilskiej, Izrael dostarczał Indiom broń.

Od pierwszej w ogóle wizyty indyjskiego premiera w Jerozolimie w 2017 r., kiedy przewodniczącym tamtejszej rady ministrów znowu był Netanjahu, dodatkowo znacząco wzrósł dwustronny handel, współpraca w rolnictwie i w kwestiach bezpieczeństwa.

Indie kibicują normalizacji stosunków Izraela z państwami Bliskiego Wschodu, biorą udział w czterostronnym formacie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, USA i Izraelem (I2U2) oraz pokładają nadzieję w stworzeniu korytarza ekonomicznego IMEC. Przy tym warto pamiętać, że Nowe Delhi samo mierzy się z terroryzmem motywowanym islamem, a jego polityka w Kaszmirze przyrównywana bywa do działań Izraela wobec Palestyńczyków.

W większości muzułmańskie Bangladesz, Pakistan i Malediwy nie utrzymują oficjalnych stosunków z Izraelem. W przeszłości wielokrotnie potępiały politykę państwa żydowskiego wobec Palestyńczyków. Jak przypomniał ostatnio portal Voice of Asia, w pakistańskich paszportach jest nawet adnotacja, że dokument „obowiązuje we wszystkich krajach świata z wyjątkiem Izraela".

W tym kontekście oświadczenia pakistańskiego MSZ wypada uznać za wyważone: „Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. (...) Jesteśmy zaniepokojeni ludzkimi kosztami eskalacji sytuacji". W oświadczeniu ministerstwa wezwano społeczność międzynarodową do „zjednoczenia się na rzecz zaprzestania działań wojennych, ochrony ludności cywilnej i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie".

Jednak perspektywa uznania Izraela i nawiązania normalnych relacji – która wydawała się jeszcze całkiem bliska przed 7 października – w warunkach wojny w Strefie Gazy jest nierealna. Nawet jeśli rządzący w Islamabadzie chcieliby pójść śladami ZEA i Bahrajnu z 2020 r. i przyłączyć się do „układów Abrahama”, normalizujących relacje tych państw z Izraelem, nie pozwoliłaby na to pakistańska ulica i ugrupowania islamistyczne, silnie wspierająca sprawę palestyńską.

Azja Wschodnia próbuje zachować balans w obliczu kryzysu na Bliskim Wschodzie

Chińska Republika Ludowa od początku swojego istnienia wspierała stronę palestyńską. W okresie reform, kiedy poszukiwała partnerów wśród krajów rozwiniętych, nawiązała również relacje dwustronne z Izraelem, co wpłynęło na pewne złagodzenie propalestyńskiej retoryki. Izrael z kolei podejmował różnego rodzaju kooperację zwłaszcza w dziedzinie technologii, licząc na bardziej przychylne stanowisko Państwa Środka.

Tak się jednak nie stało. W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia chińskie MSZ uniknęło potępienia zbrodni Hamasu na ludności cywilnej. W zamian za to wezwało obie strony do zawieszenia broni i przypomniało o swoim poparciu dla rozwiązania dwupaństowego. Wreszcie 15 października minister spraw zagranicznych Wang Yi stwierdził, że działania Izraela wykroczyły poza samoobronę.

Atak Hamasu postawił Chiny w niezręcznej sytuacji. Po sukcesie zbliżenia saudyjsko-irańskiego Pekin zaczął deklarować wolę przyczynienia się do rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego i zainwestował w ten projekt sporo środków, przynajmniej wizerunkowo. Teraz starania kilku miesięcy zostały obrócone wniwecz, a ChRL wyraźnie zabiega o względy państw arabskich.

Również Japonia została zmuszona do poważnych przewartościowań w swojej polityce bliskowschodniej. Do tej pory Tokio starało się działać niezależnie i kiedy tylko było to możliwe, nie występować w roli sojusznika Stanów Zjednoczonych. Wystarczy przypomnieć, że Japonia cały czas utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Iranem i skutecznie negocjowała wyłączenie siebie z reżimu antyirańskich sankcji nakładanych przez administrację Trumpa. Podobnie w przypadku konfliktu palestyńsko-izraelskiego naczelną zasadą było balansowanie.

Premier Kishida nie nazwał ataków Hamasu terroryzmem, nie przyłączył się też do wspólnego oświadczenia Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch zapowiadającego pełne wsparcie dla Izraela. Z drugiej strony na spotkaniu ministrów finansów państw G7 9 października szef resortu Shunichi Suzuki przyłączył się do „jednoznacznego” potępienia ataku dokonanego przez Hamas. Natomiast 12 października nowa minister spraw zagranicznych Yoko Kamikawa w rozmowie telefonicznej ze swoim izraelskim odpowiednikiem Eli Cohenem mówiła już o ataku terrorystycznym i prawie Izraela do obrony. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że sytuacja uspokoi się tak szybko jak to tylko możliwe.

Korea Południowa poświęca wiele uwagi wydarzeniom na Bliskim Wschodzie, którego skutki rozpatruje przede wszystkim na dwóch płaszczyznach - bezpieczeństwa i gospodarczej. Choć prezydent Yoon Suk Yeol znacząco potępia akt terroryzmu Hamasu, to nie zdecydował się na wyraźne poparcie Izraela w tym konflikcie pomimo nacisków ze strony głównego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych. Seul stara się utrzymać balans, pozwalający mu na zachowanie dobrych relacji z państwami arabskimi, w szczególności Arabią Saudyjską. Południowokoreańskie firmy zabiegają bowiem o udział w bliskowschodnich, wielkich projektach technologicznych, pozwalających im na zaistnienie na tamtejszych rynkach.

Korea Południowa obawia się także rozlania konfliktu na państwa ościenne. To mogłoby doprowadzić do wzrostu cen paliw, co z kolei przyczyni się do wzrostu dostatecznie bolesnej już inflacji. Seul obserwuje także większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tym regionie, co budzi pytania o gotowość największej armii świata do wsparcia swoich sojuszników na wszystkich frontach i gotowość do odstraszanie Chin oraz powstrzymywania Korei Północnej, gdy zajdzie potrzeba.

Doświadczenie Izraela budzi także w Seulu wiele pytań o własną zdolność do odparcia nieprzewidzianego ataku ze strony północnego sąsiada. Korea Północna opowiada się z kolei jasno po stronie Hamasu, wpisując się w antyamerykański front i obwiniając za cały konflikt Izrael.

Azja Południowo-Wschodnia: konflikt w Palestynie pogłębia geopolityczne rozdarcie ASEAN-u

Wydarzenia na Bliskim Wschodzie postawiły kraje Azji Południowo-Wschodniej przed dodatkowym wyzwaniem. Dziesiątka państw zrzeszona w Stowarzyszeniu Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) już wcześniej miała problemy ze spójną reakcją na sytuację międzynarodową. Organizacja nie może znaleźć wspólnego języka w negocjacjach z juntą rządzącą w Mjanmie (zresztą będącej członkiem ASEAN) czy też zaprezentowania jednomyślności w obliczu sporów z Chinami na Morzu Południowochińskim.

Nowy konflikt jeszcze bardziej utrudnił znalezienie wspólnego stanowiska. Z jednej strony mamy kraje muzułmańskie, takie jak Malezja czy Indonezja, które wyraźnie popierają sprawę palestyńską. Warto przypomnieć, że ledwie kilka miesięcy temu Indonezja została pozbawiona prawa do organizacji młodzieżowych mistrzostw świata w piłce nożnej, ponieważ nie zgodziła się na udział przedstawicieli Izraela. W samej Strefie Gazy funkcjonuje zaś szpital ufundowany z darów mieszkańców wyspiarskiego kraju. Warto podkreślić, że w Indonezji za kilka miesięcy odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie, i nie należy się spodziewać, aby politycy zdecydowali się na potępienie Hamasu, ryzykując wynik.

W Malezji nastroje propalestyńskie są na tyle silne, że jeden z głównych dzienników w kraju otwarcie opublikował list od czytelnika zachęcający kraje islamskie do interwencji zbrojnej w obronie Palestyńczyków. Premier Anwar Ibrahim jest mocno atakowany przez stronnictwa konserwatywne i muzułmańskie za swoją mało zdecydowaną politykę i również nie jest w stanie działać wbrew nastrojom społecznym, nawet jeśliby chciał zająć bardziej pragmatyczne stanowisko.

Na drugim biegunie znajdują się Filipiny, kraj w większości katolicki, zmagający się z rebelią i terroryzmem islamskim w swojej południowej części. Władze jednoznacznie opowiedziały się po stronie Izraela. Były prezydent Rodrigo Duerte, znany ze swojego radykalnego podejścia do przeciwników, wprost zasugerował zrównanie z ziemią Strefy Gazy. Również Singapur jednoznacznie poparł Izrael, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę bliskie związki handlowej metropolii z państwem żydowskim.

Pozostałe kraje starają się zachować neutralność, potępiają ataki na cywilów i przemoc. Dotyczy to nawet Tajlandii, pomimo że zginęło 21, a uprowadzono 16 obywateli tego kraju, co czyni z Tajów drugą po Amerykanach najbardziej dotkniętą akcją Hamasu grupę obcokrajowców. I choć MSZ tego kraju potępił ataki na cywilów, w samym konflikcie zachowano stanowisko neutralne. Podobnie postępują pozostałe kraje regionu.

Talibowie w Palestynie? Scenariusz rozlania się konfliktu może okazać się realny

Postawa Kabulu wobec konfliktu budzi niepokój. Rząd talibów wydał oświadczenie, że nie będzie ingerował w sprawy między Izraelem a Palestyńczykami i kategorycznie odrzucił oskarżenia o wspieranie Hamasu. Równolegle pojawiły się informacje, m.in. w Israel National News, że Kabul zażądał od Iranu, Iraku i Jordanii udostępnienia korytarza, który umożliwiłby dostęp do obszaru walk bojownikom, chcącym wesprzeć Palestyńczyków. Talibowie co prawda natychmiast zdementowali te informacje, ale niepokój o rozlanie konfliktu na Bliski Wschód i Azję Centralną pozostał.

Należy bowiem pamiętać, że na terytorium Afganistanu aktywnie działają bojówki tzw. kalifatu chorasańskiego, który pozostaje w opozycji do rządu talibów. Część z tych bojowników ma doświadczenie wyniesione z walk w Syrii i Iraku dla ISIS. Wydaje się, że jedyne, co ich powstrzymuje przed zaangażowaniem w konflikt izraelsko-palestyński, jest brak swobodnego dostępu do rejonu walk.

Można się też spodziewać, że pomimo bardzo trudnej sytuacji gospodarczej w Afganistanie, rząd będzie starał się wspierać Hamas i nie ograniczy się jedynie do politycznej deklaracji poparcia. Jednakże będzie unikał bezpośredniego angażowania się w konflikt, co byłoby jawnym naruszeniem porozumienia z Doha, w którym talibowie zobowiązali się do niestwarzania zagrożenia dla USA i żadnego z jego sojuszników.

Dystans Azji Centralnej wobec zaognienia konfliktu między Izraelem a Palestyną

Republiki Azji Centralnej nie podjęły żadnych działań dyplomatycznych, ograniczając się do wydania oświadczeń o wyrazach żalu z powodu ogromnej liczby ofiar wśród ludności cywilnej i wezwania do podjęcia rozmów przez Hamas i Tel Awiw. Żadna ze stolic nie opowiedziała się po którejkolwiek ze stron konfliktu.

Jedyną akcję podjął Kazachstan, wysyłając samolot, którym przewieziono z Izraela do Ałmatów 124 obywateli republiki i 42 osoby innych narodowości. Warto jednak wspomnieć, że aktualnie odbywają się w Kirgistanie coroczne manewry Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ) „Niezniszczalne Braterstwo”, w których uczestniczą kontyngenty z Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Rosji i Tadżykistanu. Choć nie są one powiązane z wydarzeniami w Izraelu i Strefie Gazy, to zapewne temat ten jest dyskutowany na spotkaniach dowódców sił zbrojnych.

