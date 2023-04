Izrael: Dwie osoby ranne w ataku we wschodniej części Jerozolimy

Dwie osoby doznały lekkich obrażeń w strzelaninie, do której doszło we wtorek we wschodniej części Jerozolimy, zamieszkanej głównie przez ludność arabską; nieznany sprawca otworzył ogień w kierunku jednego z samochodów - powiadomiły izraelskie siły bezpieczeństwa i służby ratunkowe.

Atak miał miejsce w dzielnicy, w której od dawna trwają starcia pomiędzy Palestyńczykami i żydowskimi osadnikami. Policja poszukuje osoby odpowiedzialnej za ten akt przemocy - podała agencja Reutera.

W ciągu ostatnich miesięcy w Izraelu oraz na terenach Autonomii Palestyńskiej dochodzi do częstych starć zbrojnych. Obecna eskalacja konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest oceniana przez wielu obserwatorów jako najpoważniejsza od co najmniej kilku lat.

Na początku kwietnia radykalna organizacja palestyńska Hamas wystrzeliła z Libanu w kierunku Izraela 34 pociski rakietowe. Jak poinformowały źródła w izraelskiej armii, był to największy ostrzał z terytorium tego państwa od 2006 roku. Większość, 25 pocisków, została zneutralizowana przez system antyrakietowy Żelazna Kopuła.

Również w pierwszych dniach kwietnia izraelska policja użyła granatów ogłuszających i gumowych kul wobec muzułmańskich wiernych w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. W odpowiedzi palestyńscy bojownicy wystrzelili rakiety ze Strefy Gazy w kierunku Izraela.

7 kwietnia w Tel Awiwie zginął turysta z Włoch, a siedmiu innych obywateli Włoch i Wielkiej Brytanii zostało rannych. Zamachowiec został zastrzelony przez policję.