Izrael: Dwie żołnierki chcą w SN zniesienia zakazu służby kobiet w korpusie pancernym

Dwie żołnierki, które pomyślnie ukończyły kurs na dowódcę czołgu, złożyły w czwartek skargę do Sądu Najwyższego Izraela, domagając się, by kobiety mogły służyć w korpusie pancernym. To już druga sprawa ws. zakazu odbywania tej służby przez kobiety z wymaganym wyszkoleniem.

"W 2020 roku Siły Obronne Izraela (IDF) dyskryminują kobiety tylko dlatego, że są kobietami" - głosi skarga złożona przeciwko ministrowi obrony, szefowi sztabu generalnego, siłom zbrojnym oraz państwu Izrael.

Dwie kobiety, które ukończyły pilotażowy kurs dla dowódczyń czołgów, Osnat Lewi i Noga Szina, oraz jeden z towarzyszących im oficerów, Afik Szema, w skardze wezwali do zmiany przepisów i umożliwienia kobietom walki na linii frontu. Twierdzą, że zakaz służby przez czołgistki jest dyskryminujący.

Dziennik "Haarec" zacytował w czwartek byłego szefa sztabu, gen. Gadiego Eisenkota, który przyznał, że pilotażowy program "był sukcesem, który bez wątpienia udowodnił", że kobiety mogą służyć w korpusie pancernym. Dodał, że decyzja o niewłączaniu kobiet do korpusu była "doskonałym przykładem manipulacji i (realizacji) zewnętrznych interesów".

Oczekuje się, że w najbliższych dniach szef sztabu IDF Awiw Kochawi zadecyduje, czy zezwolić na rekrutację kobiet do korpusu pancernego i jak formalnie odpowiedzieć w tej sprawie na skargę złożoną w Sądzie Najwyższym. Na początku lutego odbędzie się pierwsza rozprawa w sprawie skargi.

IDF ogłosiły w kwietniu 2019 roku, że mimo udanego programu pilotażowego kobiety nie będą mogły służyć w korpusie pancernym. Jako powód podano cięcia kosztów, zwiększonych w wyniku osobnych alokacji jednostek bojowych i oddzielnych szkoleń, a nie zdolności fizyczne żołnierzy.

Oświadczono również, że nie będzie mieszanych pod względem płciowym załóg czołgów, a ich żeńskie załogi nie będą częścią batalionów, które działałyby na terytorium wroga; zamiast tego zostałyby rozmieszczone tylko na granicach.

Nowelizacja izraelskiej ustawy o służbie wojskowej z 2000 roku stanowi, że prawo kobiet do pełnienia dowolnej roli w IDF jest równe prawu mężczyzn. Jednak dziennik "Jerusalem Post" podaje szacunki, z których wynika, że zaledwie ok. 90 proc stanowisk w IDF jest obecnie dostępnych dla kobiet, w tym w rolach bojowych w marynarce wojennej czy korpusie artylerii.