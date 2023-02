Izrael: Dwóch Izraelczyków zginęło w palestyńskim ataku na Zachodnim Brzegu

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały w niedzielę, że w mieście Huwara na Zachodnim Brzegu palestyński strzelec otworzył ogień w stronę samochodu, zabijając dwóch izraelskich cywilów. Tymczasem w Jerozolimie ministerialna komisja legislacyjna zatwierdziła ustawę przewidującą karę śmierci dla terrorystów.

Nagrania z miejsca ataku przedstawiają samochód ofiar podziurawiony kulami. Siły bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia znalazły 12 dziewięciomilimetrowych łusek, co wskazuje, że napastnik używał broni ręcznej lub prowizorycznego karabinu maszynowego - podał portal "The Times of Israel".

Wstępne dochodzenie sugeruje, że strzelec wykorzystał korek na autostradzie do przeprowadzenia ataku.

Służby ratownicze początkowo podały, że medycy reanimują dwóch mężczyzn w wieku 20 lat, którzy są krytycznie ranni i będą przetransportowani helikopterem do szpitala. Później jednak poinformowano, że obaj zmarli.

IDF podało, że rozpoczęło obławę na strzelców, zamykając kilka dróg w okolicy.

W wyniku serii palestyńskich ataków terrorystycznych w Jerozolimie w ostatnich tygodniach zginęło już 11 osób, a kilka kolejnych zostało poważnie rannych.

W niedzielę Ministerialny Komitet Legislacyjny zatwierdził projekt ustawy, która przewiduje karę śmierci dla terrorystów. "W tym trudnym dniu, kiedy dwóch obywateli Izraela zostało zabitych w palestyńskim ataku terrorystycznym, nie ma nic bardziej symbolicznego niż uchwalenie ustawy o karze śmierci dla terrorystów" - powiedział izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben Gwir. Ostatnim skazanym w Izraelu na karę śmierci był "logistyk" Holokaustu Adolf Eichmann, którego stracono w 1962 roku.

Po niedzielnym ataku minister ds. misji krajowych Orit Strock wezwała rząd do wycofania delegacji z odbywających się w Akabie w Jordanii negocjacji z Palestyńczykami dot. bezpieczeństwa.

"Atak terrorystyczny w Huwarze wymaga natychmiastowego powrotu izraelskiej delegacji ze szczytu w Akabie" - napisała na Twitterze Strock, reprezentująca skrajnie prawicową partię Religijny Syjonizm. "Nie ma miejsca na spotkanie na szczycie z tymi, którzy opłacają morderców Żydów" - dodała.

W regionie od miesięcy sytuacja jest zaogniona. Izrael przeprowadza niemalże co noc naloty na Zachodni Brzeg. Blisko 150 Palestyńczyków zostało zabitych na Zachodnim Brzegu i we wschodniej Jerozolimie w 2022 roku; była to największa liczba od kilkunastu lat. W 2023 roku zginęło już ponad 60 Palestyńczyków. Dzieje się to po tym, jak władzę objął nowy, skrajnie prawicowy rząd, który obiecał przyjęcie twardego stanowisko wobec Palestyńczyków i już podjął kroki w celu przyspieszenia budowy osiedli na Zachodnim Brzegu - podaje AP.