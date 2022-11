Izrael: Exit polls: Netanjahu wygrywa wybory, ma szansę stworzyć większościowy rząd

Partia Likud byłego premiera Benjamina Netanjahu wygrała wtorkowe wybory parlamentarne w Izraelu - wynika w sondaży exit poll. Popierające Netanjahu partie prawicowe zdobyły: według publicznego nadawcy Kan i 13. kanału telewizji - 62 mandaty, a według 12. kanału - 61 mandatów w 120-osobowym Knesecie.

Wbrew ostatnim przedwyborczym sondażom, exit poll opublikowane zaraz po zamknięciu lokali wyborczych pokazują, że Netanjahu będzie w stanie stworzyć większościowy rząd, popierany przez partie skrajnie nacjonalistyczne i ultraortodoksyjne.

Przewiduje się, że odchodząca koalicja pod przewodnictwem premiera Jaira Lapida zdobędzie 54-55 mandatów.

Były to piąte w ciągu niespełna czterech lat wybory parlamentarne w Izraelu. Jeżeli wyniki sondaży exit poll zostaną potwierdzone oficjalnie, oznaczać to będzie, że Netanjahu wróci do władzy i być może zakończy trwający trzy i pół roku impas polityczny w Izraelu.