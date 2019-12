Izrael: Gratulacje dla Johnsona z przeciwnych stron sceny politycznej

Politycy z przeciwnych obozów politycznych w Izraelu pogratulowali w piątek premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi wygranej w czwartkowych wyborach parlamentarnych.

"Gratulacje dla mojego przyjaciela Borisa Johnsona z powodu jego zdumiewającego zwycięstwa. To dowód na to, że decydują ludzie, a nie media. Jest to część globalnej fali na rzecz bezpiecznych granic, wolnej gospodarki i suwerenności" - napisał na Twitterze premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Lider centrolewicowego sojuszu Niebiesko-Biali Benny Gantz nazwał Johnsona na Twitterze "prawdziwym przyjacielem Izraela". Napisał też, że przegrana przywódcy opozycyjnej Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna, "który pozwolił na rozkwit antysemityzmu w swoim ugrupowaniu, to dobra wiadomość dla Izraela, ale przede wszystkim dla Brytyjczyków i brytyjskiej demokracji".

Jair Lapid, współprzewodniczący Niebiesko-Białych, określił zwycięstwo Johnsona jako "zwycięstwo nad antysemityzmem". Obaj najważniejsi przeciwnicy Netanjahu wyrazili nadzieję, że przywództwo Johnsona wzmocni i pogłębi partnerstwo między Izraelem a Wielką Brytanią.

W podobnym tonie gratulacje złożyli minister spraw zagranicznych Israel Kac oraz jego zastępczyni Cipi Chotoweli, którzy wcześniej wyrażali obawy przed wygraną Corbyna i jego Partii Pracy, w czym widzieli zagrożenie dla stosunków między oboma krajami, a także dla społeczności żydowskiej na Wyspach Brytyjskich.

Partia Konserwatywna Johnsona zdecydowanie wygrała czwartkowe przedterminowe wybory do Izby Gmin i będzie miała w niej bezwzględną większość.