Izrael: Gruzin przebrany za ortodoksyjnego Żyda próbował podstępem wjechać do Izraela, zdradził go brak znajomości obyczajów

Pomimo wcześniejszych zakazów wjazdu przebrany za ortodoksyjnego Żyda obywatel Gruzji próbował wjechać do Izraela; zdradziła go nieznajomość obyczajów - poinformował w poniedziałek portal jewish.com.ua.

Izraelski Urząd ds. Imigracji poinformował, że 33-letni obywatel Gruzji wcześniej dwukrotnie próbował wjechać do Izraela, lecz go nie wpuszczano. Trzecią próbę podjął, przylatując do Tel Awiwu z włoskiego Bergamo. Podejrzenie izraelskich służb granicznych wzbudziło to, że ortodoksyjny Żyd podróżował w szabat - kiedy transport publiczny w Izraelu działa w bardzo ograniczonym stopniu, a on tłumaczył, że spieszy się na autobus, próbując wymóc szybszą obsługę.

Portal Jewish News zwrócił też uwagę, że przebieraniec zapytany, dlaczego podróżuje w szabat, nie widział w tym nic niestosownego - choć obyczaj zabrania tego ortodoksyjnym Żydom. W związku z tym ponownie nie pozwolono mu wjechać do Izraela. Nie podano przyczyn wcześniejszych odmów.