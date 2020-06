Izrael: Hamas ostrzega Tel Awiw przed aneksją części Zachodniego Brzegu Jordanu

Aneksja przez Izrael części ziem Zachodniego Brzegu Jordanu, terenów administrowanych obecnie przez Tel Awiw, byłaby „wypowiedzeniem wojny” Palestyńczykom - ostrzegło w czwartek zbrojne skrzydło Hamasu, palestyńskiej organizacji islamistycznej rządzącej Strefą Gazy.

"Ruch oporu uważa aneksję Zachodniego Brzegu i Doliny Jordanu za wypowiedzenie wojny naszemu ludowi, a my sprawimy, że wrogowi odcięte zostaną ręce" - powiedział rzecznik Brygad Al-Kasam, zbrojnego ramienia Hamasu, Abu Obejda.

Hamas wydał ostrzeżenie w związku z datą 1 lipca, która przez premiera Izraela Benjamina Netanjahu ogłoszona została jako początek rządowej dyskusji na temat aneksji części ziem Zachodniego Brzegu, w tym całej Doliny Jordanu.

Netanjahu już we wrześniu 2019 roku zapowiedział chęć aneksji części terenów, zamieszkanych przez Palestyńczyków. Jego zamiary zaczęły przybierać bardziej realne kształty 28 stycznia br., gdy prezydent USA Donald Trump ogłosił plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, pozwalający Izraelowi na aneksję dużej części okupowanego Zachodniego Brzegu, w tym osiedli żydowskich, które są uważane za nielegalne przez większość społeczności międzynarodowej.

Przeciwko aneksji wypowiedziała się Unia Europejska, oddzielne ostrzeżenia wystosowały też resorty spraw zagranicznych Francji i Niemiec, swój sprzeciw wyraziła również Liga Arabska.

W środę podczas wideokonferencji Rady Bezpieczeństwa ONZ sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował do władz Izraela o zrezygnowanie z planów aneksji. "Jeśli zostanie wprowadzona w życie, to aneksja ta będzie stanowiła jak najpoważniejsze pogwałcenie prawa międzynarodowego, bardzo podminuje szanse na rozwiązanie dwupaństwowe (konfliktu bliskowschodniego) i utrudni wznowienie negocjacji" - powiedział Guterres.

Dziesięć dni temu Hamas wezwał do jedności wśród Palestyńczyków, aby "stawić opór" izraelskim planom. "W palestyńskim narodzie nie powinno być miejsca na monopol, wykluczenie czy dominację" - mówił rzecznik Hamasu Salah al-Bardawil, nawiązując do konfliktu z inną palestyńską organizacją polityczno-wojskową Fatah. Jego zdaniem powinno dojść do spotkania z władzami Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP), która skupia wiele ugrupowań walczących o niepodległość państwa palestyńskiego, ale z Hamasem jest w konflikcie.