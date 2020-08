Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie nawiązują stosunki dyplomatyczne. "To dzień historyczny"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ocenił w czwartek, że nawiązanie stosunków dyplomatycznych przez jego kraj z ZEA to "dzień historyczny". Ambasador Izraela w Waszyngtonie uznał, że to " wielki dzień dla pokoju" i wyraził wdzięczność prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za doprowadzenie do "tego przełomu".

Prezydent USA Donald Trump poinformował w czwartek, że Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) nawiążą stosunki dyplomatyczne w ramach porozumienia, które zatrzyma planowaną przez władze izraelskie aneksję części okupowanych terytoriów palestyńskich.



Oznacza to, jak pisze Associated Press, że ZEA będą pierwszym państwem Zatoki Perskiej i trzecim krajem arabskim, który ustanowi stosunki dyplomatyczne z Izraelem.



Wkrótce potem Izrael i ZEA wydały wspólny komunikat w tej sprawie.