Izrael: Jad Waszem otwiera szkołę dla dzieci ewakuowanych ze Strefy Gazy

Jad Waszem przekształca część swojej placówki w Jerozolimie w szkołę, aby stworzyć środowisko do nauki dla ewakuowanych dzieci ze Strefy Gazy – poinformował w niedzielę portal Times of Israel.

"Dzisiaj Jad Waszem, Światowe Centrum Pamięci o Holokauście w Jerozolimie, otworzyło budynek Międzynarodowej Szkoły Studiów o Holokauście dla około 300 uczniów z klas od 1 do 12, aby mogli pomimo trwającej wojny wznowić regularną działalność edukacyjną" - stwierdza Centrum w komunikacie prasowym, nazywając tę inicjatywę "szansą na powrót do szkoły i przywrócenie pewnego poczucia odporności psychicznej i emocjonalnej".

Placówka została zreorganizowana i dostosowana do codziennej nauki. Uczniowie będą mieli zapewnione materiały do nauki i posiłki, organizowane są także wykłady dla rodziców. Do pomocy zgłosiło się około 50 pracowników Jad Waszem.

"W czasie, gdy doświadczamy jednego z najtrudniejszych kryzysów w historii naszego kraju, naszym obowiązkiem jest wyciągnąć pomocną dłoń i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć osoby nim dotknięte" - mówi przewodniczący Jad Waszem Dani Dajan.

Ponad 200 tys. obywateli Izraela zostało przesiedlonych wewnętrznie w wyniku wojny między Izraelem a Hamasem, która rozpoczęła się 7 października niespodziewanym atakiem Hamasu na Izrael.