Izrael: Już 26 sobotę z rzędu Izraelczycy wyszli na ulice, protestując przeciwko kontrowersyjnej reformie sądownictwa

Demonstracje odbyły się w 150 miejscach na terenie całego kraju, przy czym największa tradycyjnie w Tel Awiwie. Według szacunków zgromadziło się tam 150 tys. osób. Sobotnie protesty miały miejsce przed ważnym głosowaniem w parlamencie dotyczącym jednych z kluczowych elementów kontrowersyjnej reformy.

W poniedziałek Komisja Konstytucji, Prawa i Sprawiedliwości Knesetu ma przeprowadzić pierwsze głosowanie nad ustawą, która ograniczyłaby uprawnienia sądów do stosowania tzw. "standardu racjonalności".

Dziennik Haaretz wyjaśnia, że jest to klauzula, która daje Sądowi Najwyższemu prawo do blokowania decyzji rządu, które uzna za "nieracjonalne".

Jeden z liderów opozycji i były premier Jair Lapid powiedział na głównym wiecu w Tel Awiwie: "Jeśli standard racjonalności zostanie obalony, wszystkie granice zostaną przekroczone. Potrzebujemy standardu racjonalności, ponieważ sąd jest ostatnią linią obrony izraelskiej demokracji".

W związku z tym głosowaniem, liderzy protestów wezwali do dużej demonstracji w poniedziałek po południu na międzynarodowym lotnisku Ben-Guriona, w tym do zablokowania głównej drogi prowadzącej na to lotnisko.

Gazeta zauważa, że poniedziałkowe protesty będą pierwszym "dniem zakłóceń" od ponad dwóch miesięcy.

Dla rządu Benjamina Netanjahu, jednego z najbardziej prawicowych w historii Izraela, reforma wymiaru sprawiedliwości ma na celu m.in. ograniczenie prerogatyw Sądu Najwyższego, na rzecz parlamentu i władzy wykonawczej.

Krytycy reformy uważają, że grozi to otwarciem drogi do nieliberalnych lub autorytarnych zmian. Prezydent Izraela Icchak Herzog od miesiąca negocjuje z przedstawicielami rządu i opozycji w celu osiągnięcia kompromisu w sprawie tej reformy.

