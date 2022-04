Izrael: Liczba rannych Palestyńczyków w starciach z policją w Jerozolimie wzrosła do 117

Liczba rannych Palestyńczyków w starciach z izraelską policją, do których doszło w piątek rano na terenie meczetu Al-Aksa w Jerozolimie, wzrosła do co najmniej 117 - informuje agencja Associated Press za przedstawicielami lokalnej służby zdrowia.

Społeczność muzułmańska, która zarządza meczetem, przekazała, że policja wtargnęła do świątyni przed świtem w czasie gdy tysiące wiernych zebrało się na poranną modlitwę. Jeden z muzułmańskich strażników miał zostać zraniony w oko gumowym pociskiem.

Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych przekazało, że widziano dziesiątki zamaskowanych mężczyzn, niosących flagi Palestyny i Hamasu, którzy maszerowali w piątek rano do meczetu Al-Aksa, zbierając po drodze kamienie. Policja miała na celu rozproszenie tłumu i usunięcie kamieni, "aby zapobiec dalszej przemocy" - podało ministerstwo na Twitterze (https://tinyurl.com/4x3mx67z).

Według strony izraelskiej w trakcie starć policjanci nie weszli do wnętrza meczetu. Policja przekazała, że tłumy Palestyńczyków zaczęły rzucać kamieniami w kierunku Ściany Płaczu, zmuszając władze do działania - podaje AP.

W Jerozolimie narastają napięcia, a żydowskie obchody Paschy i chrześcijańskie święto Wielkanocy zbiegły się w tym roku w czasie z Ramadanem - muzułmańskim świętym miesiącem. Izraelskie siły bezpieczeństwa znajdują się w stanie wysokiej gotowości - zaznacza Reuters.

Meczet Al-Aksa położony jest na jerozolimskim Wzgórzu Świątynnym, świętym miejscu zarówno dla muzułmanów, jak i dla żydów. Znajduje się tam także Ściana Płaczu, najświętsze miejsce judaizmu, przypuszczalna pozostałość Świątyni Jerozolimskiej.