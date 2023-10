Izrael: Media: Co najmniej 250 Izraelczyków zginęło wskutek ataku Hamasu

"W niespodziewanym ataku na Izrael zginęło co najmniej 250 Izraelczyków, w tym wielu cywilów" - podał w sobotę wieczorem portal Times of Israel.

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się w sobotę nad ranem. Ze Strefy Gazy wystrzelono zdaniem izraelskich źródeł około 2,2 tys. rakiet. Bojownicy Hamasu mówią o 5 tys. rakiet.Bojownicy przeniknęli do niektórych miast na południu Izraela i pojmali nieznaną liczbę Izraelczyków do niewoli.

"Nieokreślona liczba żywych i martwych Izraelczyków jest zakładnikami w Strefie Gazie. W wyniku ataków zginęło co najmniej 250 Izraelczyków, rannych jest co najmniej 1450 osób " - podaje portal Times of Israel.

W atakach odwetowych Izraela zginęło ponad 230 Palestyńczyków, a 1610 zostało rannych - podają lokalne media.