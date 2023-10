Izrael: Media: izraelska broń odegrała ważną rolę w ofensywie Azerbejdżanu w Górskim Karabachu

W ciągu ostatnich dwudziestu lat izraelskie firmy sprzedały azerskiej armii zaawansowaną broń wartą miliardy dolarów, w tym drony, pociski przeciwpancerne i precyzyjne pociski ziemia-ziemia - podał w poniedziałek izraelski portal CTech. Dzięki temu wsparciu możliwa była skuteczna ofensywa armii azerskiej, która doprowadziła do eksodusu tysięcy Ormian - konkluduje CTech.

Izrael stał się głównym dostawcą sprzętu wojskowego dla Azerbejdżanu, dostarczając drony Heron produkowane przez Israel Aerospace Industries (IAI), Orbiter firmy Aeronautics i Hermes 900 firmy Elbit - pisze izraelski portal.

Ponadto państwo żydowskie dostarczyło dla Baku pociski przeciwpancerne Spike firmy Rafael, precyzyjne pociski ziemia-ziemia Lora, a także zamierza wyprodukować dla tego kraju w nadchodzących latach dwa satelity szpiegowskie.

CTech pisze, że w zamian za to wsparcie Azerbejdżan umożliwił Izraelowi dostęp do długiej granicy, którą ten kraj dzieli z Iranem.

Według informacji cytowanych przez izraelski portal irańskie archiwum zawierające tajne dokumenty Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), do których Iran uzyskał dostęp i wykorzystał je do stworzenia fałszywych informacji w celu ukrycia części swojego programu nuklearnego, zostało rzekomo przemycone do Izraela przez Mosad w 2018 roku właśnie z wykorzystaniem Azerbejdżanu.

O bliskich więzach służb bezpieczeństwa tych dwóch krajów świadczy fakt, że zaledwie dzień przed inwazją na Górski Karabach azerskie ministerstwo obrony opublikowało na X (dawniej Twitter) informację o przyjęciu w Baku izraelskiej delegacji pod przewodnictwem generała Eyala Zamira.

CTech podkreśla, że pomimo zawarcia ważnych umów zbrojeniowych między Izraelem a Azerbejdżanem firmy obronne w dużej mierze zachowały dyskrecję na temat swojej działalności w tym regionie. Nawet firmy takie jak Elbit Systems i Israel Aerospace Industries, które publikują raporty finansowe, nie wspominają wyraźnie o swoich transakcjach z Azerbejdżanem, mimo że jest on ważnym odbiorcą ich towarów.

W raportach finansowych Elbit i IAI sprzedaż do Azerbejdżanu jest klasyfikowana jako sprzedaż "do innych krajów azjatyckich".

Bliskie więzi między Izraelem a Azerbejdżanem zostały również wzmocnione poprzez wizyty w Baku prezydenta Izaaka Herzoga, szefa MSZ Eli Cohena i ministra obrony Joawa Galanta.

Azerbejdżan stał się głównym dostawcą ropy naftowej do Izraela, z ponad 2 milionami ton wyeksportowanymi w 2022 roku, co stanowiło około 40 proc. całkowitego zużycia ropy naftowej, a oba kraje pracują nad rozszerzeniem współpracy obejmującej m.in. odsalanie wody, transport wodny i rolnictwo.

Z Jerozolimy Marcin Mazur