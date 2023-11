Izrael: Media: nie ma zmian w sprawie zakazu dostaw paliwa do Strefy Gazy

Liczne media w Izraelu, powołując się na źródła w kancelarii premiera Benjamina Netanjahu, podały w piątek, że Izrael nie zmienił decyzji o zakazie dostaw paliwa do Strefy Gazy - poinformował portal Times of Israel. Władze uważają, że Hamas wykorzystuje paliwo do celów militarnych.

Niektóre media utrzymują, że kwestia dostaw paliwa do Strefy Gazy nie pojawiła się na spotkaniu Netanjahu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Blinken powiedział w piątek, że Izrael ma prawo i obowiązek bronić się, tak by nie dopuścić do powtórzenia się ataków. Jednocześnie nalegał na zapewnienie ochrony ludności cywilnej, nie ponoszącej odpowiedzialności za działania Hamasu.

29 października władze Strefy Gazy informowały, że zamknięto już co najmniej 30 szpitali i ośrodków zdrowia, ponieważ skończyły im się zapasy środków medycznych i paliwa do generatorów prądu. Izrael wpuścił do tej pory do Strefy Gazy ponad 260 ciężarówek z dostawami leków i żywności, ale organizacje pomocowe alarmują, że pomoc ta jest niewystarczająca.

Armia izraelska oświadczyła w piątek, że dysponuje nagraniem rozmowy telefonicznej, w której przedstawiciel władz medycznych w Strefie Gazy przyznaje, iż Hamas magazynuje swoje zapasy paliwa wprost pod szpitalem Szifa w mieście Gaza - największym szpitalem w Strefie.