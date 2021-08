Izrael: Media: ostatni Żyd w Afganistanie nie zamierza uciekać z kraju

W Afganistanie pozostał tylko jeden Żyd, który pomimo przejęcia władzy przez talibów nie zamierza uciekać - informuje w środę izraelski dziennik "Jediot Achronot". Rzecznik talibów Suhail Szahin zapewnił izraelską telewizję Kan, że mniejszości będą mogły wyznawać swoje religie.

"Nie krzywdzimy mniejszości. W kraju są sikhowie i hindusi i cieszą się wolnością religijną. Nie rozumiem, dlaczego ludzie uciekają, przecież nic się tutaj nie stanie" - powiedział Szahin, jak zaznaczono, prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy, że wypowiada się dla publicznej telewizji izraelskiej.

Ostatni Żyd w Afganistanie, Zebulon Siman-Tow, urodził się 62 lata temu w mieście Herat i przeniósł się do stolicy Afganistanu na początku lat 80. W międzyczasie udało mu się wyemigrować do Izraela, ale wrócił do Afganistanu, już bez żony i dwóch córek. Jeszcze kilka lat temu dzielił synagogę z innym Żydem, jednak nie rozmawiali ze sobą przez 15 lat.

"Miałem okazję uciec do Stanów Zjednoczonych, ale nie opuszczę domu, mimo że talibowie postrzegają mnie jako niewiernego i próbowali mnie w przeszłości nawrócić na islam" - wyjaśnił w tym tygodniu w wywiadzie dla indyjskiego serwisu WION.

"Talibowie są tacy sami od 21 lat. Pozbywają się ludzi" - powiedział. "Straciłem wiarę w Afganistan, życie tutaj się skończyło. Sikhowie, hindusi, a nawet muzułmanie opuścili kraj. Gdybym nie został, zniknęłaby ostatnia synagoga w Kabulu" - zaznaczył.

Siman-Tow prowadzi skromny tryb życia, a przyjaciele pomagają mu przetrwać. Sąsiedzi mają nadzieję, że mimo wszystko pozostanie w Afganistanie. "To dobry człowiek, jest moim klientem od 20 lat. Jeśli odejdzie, będziemy za nim tęsknić" - mówi Szakir Azizi, właściciel sklepu spożywczego znajdującego się przed synagogą.

Siman-Tow nie boi się, ponieważ nie uważa siebie za innego od Afgańczyków - uważa rabin Mandi Chitrik ze Stowarzyszenia Rabinów w Krajach Muzułmańskich (ARIS). "On uważa się w pełni za afgańskiego Żyda i zna wielu ludzi w Afganistanie. Nie uważa się za Izraelczyka ani nic w tym rodzaju. (...) Pod poprzednimi rządami talibów był więziony przez kilka miesięcy, ale twierdzi, że zwolnili go, ponieważ jest dla nich zbyt problematyczny" - tłumaczy.

Organizacja Chritika jest "w ciągłym kontakcie z różnymi dyplomatami, w tym z rządem tureckim i Stanami Zjednoczonymi, by wydostać stamtąd" Siman-Towa.

Żydzi mieszkają w Afganistanie od VIII wieku, ale zaczęli opuszczać ten kraj w XIX wieku. Obecnie większość Żydów pochodzących z Afganistanu mieszka w Izraelu.

Joanna Baczała