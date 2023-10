Izrael: Media: terroryści z Hamasu zamordowali w sobotę około 70 mieszkańców kibucu Kfar Aza

Podczas sobotniego ataku na tereny Izraela położone przy granicy ze Strefą Gazy palestyńscy terroryści z Hamasu zamordowali około 70 mieszkańców kibucu Kfar Aza, w tym całe rodziny z małymi dziećmi - poinformował we wtorek portal Times of Israel.

Izraelska armia zorganizowała we wtorek wizytę przeznaczoną dla korespondentów zagranicznych mediów, którzy mogli osobiście zobaczyć skutki ataku Hamasu na miejscowość Kfar Aza.

"To nie jest żadna wojna ani pole bitwy, to jest masakra. Widzisz malutkie dzieci, ich mamy i ojców (zabitych) we (własnych) sypialniach. Widzisz, w jaki sposób terroryści ich zamordowali. (...) To jest coś, czego nie widziałem nigdy wcześniej w swoim życiu. Wyobrażaliśmy sobie nasze babcie i dziadków podczas pogromów w Europie, ale to nie jest coś, co widzieliśmy w najnowszej historii" - komentował generał sił zbrojnych Izraela Itai Veruv, cytowany przez Times of Israel.

W poniedziałek izraelskie i światowe media informowały, że bojownicy z Hamasu dokonali masakry również w kibucu Beeri, położonym kilka km na południowy zachód od Kfar Aza. Według izraelskiej służby ratunkowej Zaka zginęło tam ponad 100 cywilów.

Wcześniej potwierdzono, że Hamas dopuścił się masowej zbrodni także na pobliskich terenach przy granicy ze Strefą Gazy, gdzie celem terrorystów stali się uczestnicy festiwalu muzycznego. Śmierć poniosło tam co najmniej 260 osób.

W sobotę w godzinach porannych Izrael został zaatakowany przez Hamas. Uderzenie, które okazało się zaskoczeniem dla władz w Tel Awiwie, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych od 1973 roku, gdy Izrael stoczył wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Według oficjalnych szacunków izraelskiego rządu zginęło dotychczas już ponad 900 cywilów.