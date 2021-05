Izrael: Media: zawyły syreny m.in. w miastach Aszdod i Aszkelon

Syreny ostrzegające przed ostrzałem zawyły po południu w izraelskich miastach Aszdod, Aszkelon, Beer Szewa, Dimona i Ofakim. W Aszdod rakieta uderzyła w nieukończony budynek. Nie ma informacji o ofiarach - podał we wtorek "Times of Israel".

Wcześniej we wtorek izraelska policja poinformowała, że w ataku ze Strefy Gazy zginęło w Izraelu dwóch tajlandzkich robotników, siedem innych osób odniosło obrażenia. Do ataku przyznały się Hamas i Islamski Dżihad.

Łącznie od początku eskalacji konfliktu zginęło w Izraelu 12 osób, w tym dwoje dzieci; 324 osoby zostały ranne. Z kolei w Strefie Gazy liczba ofiar śmiertelnych wzrosła we wtorek do 213; wśród nich było 61 dzieci i 36 kobiet.

Według ONZ w Strefie Gazy zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało prawie 450 budynków, w tym sześć szpitali i dziewięć ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej.

W wyniku izraelskich nalotów runął sześciopiętrowy budynek, w którym znajdowały się księgarnie i centra edukacyjne. Jak podała agencja AP, wśród gruzów było widać biurka, krzesła biurowe, książki i kable komputerowe. Izrael z wyprzedzeniem ostrzegł mieszkańców budynku; nie było żadnych doniesień o ofiarach. Jak wyjaśniono, celem ataków są bojownicy, ich tunele i wyrzutnie rakiet.

Izrael podał, że ze Strefy Gazy wystrzelono w jego kierunku ponad 3450 rakiet, z których część nie doleciała, a inne zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą Żelaznej Kopuły.

Jak podaje agencja Reutera, bombardowanie Strefy Gazy przez Izrael, starcia między policją a wiernymi w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie oraz sprawa sądowa izraelskich osadników o eksmisję Palestyńczyków z osiedla Asz-Szajch Dżarrah we Wschodniej Jerozolimie wywołały gniew Palestyńczyków. We wtorek we Wschodniej Jerozolimie, arabskich miastach w Izraelu i na Zachodnim Brzegu odbyły się strajki generalne.