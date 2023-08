Izrael: Media: Żydowscy osadnicy podczas kolejnych starć zastrzelili 19-letniego Palestyńczyka na Zachodnim Brzegu

19-letni Palestyńczyk zginął od ran postrzałowych w piątek wieczorem podczas gwałtownych starć z izraelskimi osadnikami w pobliżu wioski Burka niedaleko Ramallah na Zachodnim Brzegu. Według palestyńskich doniesień, na które powołuje się portal Times of Israel, został on zastrzelony przez żydowskich osadników. To kolejna odsłona narastającego napięcia w tym rejonie.

Mieszkańcy wioski cytowani przez agencję AP przekazali, że izraelscy osadnicy weszli do wioski, rzucali kamieniami i podpalali samochody. "Młodzież z wioski wyszła im naprzeciw, używając kamieni. Osadnicy otworzyli ogień, zabili jedną osobę i ranili innych" - powiedział jeden ze świadków, cytowany przez AP.

Z kolei źródło w siłach bezpieczeństwa wypowiadające się z zastrzeżeniem anonimowości, na które powołuje się portal Times of Israel, podaje, że w momencie incydentu na miejscu nie było żołnierzy Sił Obronnych Izraela (IDF) i że najwyraźniej Palestyńczyk został zastrzelony przez żydowskich osadników, którzy przybyli ze znajdującego się nieopodal nielegalnego osiedla Oz Zion.

IDF przekazała, że wraz z policją i innymi siłami bezpieczeństwa przybyła na miejsce zdarzenia i obecnie prowadzone jest dochodzenie.

Wcześniej w piątek w wyniku działań IDF na Zachodnim Brzegu zginął 18-letni Palestyńczyk.

W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost przemocy ze strony żydowskich osadników , a ONZ poinformowała w piątek, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy doszło do prawie 600 ataków na Palestyńczyków i ich mienie.

Zachodni Brzeg jest zamieszkany przez prawie trzy miliony Palestyńczyków i około 490 tys. Izraelczyków, którzy mieszkają w osiedlach uznawanych przez społeczność międzynarodową za nielegalne. Izrael zajął te tereny podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku.

Rząd premiera Benjamina Netanjahu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy sprawowania władzy zatwierdził rekordową liczbę pozwoleń na budowę w nielegalnych osiedlach. Większość z nich będzie zlokalizowana w żydowskich osiedlach położonych głęboko na Zachodnim Brzegu, co jeszcze bardziej skomplikuje wysiłki zmierzające do utworzenia zdolnego do funkcjonowania państwa palestyńskiego.

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest oceniana przez ekspertów jako najbardziej gwałtowna od lat. Walki między Izraelem a Palestyńczykami na Zachodnim Brzegu nasiliły się na początku ubiegłego roku, gdy Izrael rozpoczął niemal cotygodniowe ataki na obszary palestyńskie na Zachodnim Brzegu, w odpowiedzi na falę ataków Palestyńczyków na obywateli Izraela.

Od początku roku w atakach przeprowadzonych przez Palestyńczyków zginęło 23 Izraelczyków, jeden Ukrainiec i jeden Włoch. W tym samym okresie 169 Palestyńczyków zginęło w wyniku izraelskich operacji wojskowych, podczas starć, lub podczas własnych ataków.

Funkcjonariusze izraelskich służb bezpieczeństwa, na których powołuje się dziennik Haarec, wyrazili obawy, że piątkowy incydent jeszcze bardziej zaostrzy napięcia na Zachodnim Brzegu.

Z Jerozolimy Marcin Mazur