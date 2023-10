Izrael: Meloni do Netanjahu: wierzymy, że jesteście w stanie w najlepszy możliwy sposób zwalczać terroryzm

Premier Włoch Giorgia Meloni podczas sobotniej rozmowy z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu w Tel Awiwie zapewniła o solidarności jej gabinetu oraz narodu i wyraziła przekonanie, że Izrael jest w stanie w "najlepszy możliwy sposób" zwalczać terroryzm. "Musimy pokonać to barbarzyństwo"- powiedział Netanjahu o Hamasie.

Giorgia Meloni zaznaczyła: "Przyjechałam także, by powiedzieć po tym, co zobaczyliśmy, że to niesłychane, co wydarzyło się dwa tygodnie temu. Te sceny pokazują coś więcej niż zwykłą wojnę, ukazują wolę wykreślenia Żydów z tego regionu, a to jest akt antysemityzmu".

"Musimy go zwalczać dzisiaj, tak jak kiedyś" - dodała włoska premier, cytowana przez Ansę.

"My - zapewniła - bronimy prawa Izraela do istnienia, do obrony bezpieczeństwa swoich obywateli. Absolutnie rozumiemy, że to był akt terroryzmu, który trzeba zwalczać; wierzymy, że jesteście w stanie zrobić to w najlepszy możliwy sposób".

Premier Netanjahu mówił szefowej włoskiego rządu: "Musimy pokonać to barbarzyństwo; to batalia między siłami cywilizacji a barbarzyńskimi potworami, które zabiły, okaleczyły, zgwałciły i obcięły głowy niewinnym osobom, spaliły je".

"To jest test cywilizacji, wygramy" - oświadczył izraelski premier.

"Oczekujemy, że wszystkie państwa, które walczyły z tzw. Państwem Islamskim, będą walczyć z Hamasem" - dodał Netanjahu.