Izrael: Minister bezpieczeństwa: chcemy zalegalizować więcej żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu

Chcemy zalegalizować więcej żydowskich osiedli na Zachodnim Brzegu - oświadczył izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben Gwir. Po ogłoszeniu w niedzielę przez rząd Izraela zatwierdzenia dziewięciu takich osiedli, temu postanowieniu sprzeciwiły się wspólnie Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i USA.

"Silnie sprzeciwiamy się jednostronnemu działaniu, które będzie służyło jedynie pogłębianiu napięć między Izraelczykami a Palestyńczykami i osłabi wysiłki na rzecz osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego" - napisano w wystosowanym przez ministrów spraw zagranicznych pięciu krajów oświadczeniu, które przytacza agencja Reutera.

Szefowa dyplomacji kanadyjskiej Melanie Joly również powiadomiła, że jej kraj sprzeciwia się izraelskiej decyzji. Krytykę wobec planów rządu Izraela wyraziła wcześniej m.in. Arabia Saudyjska, Turcja, Jordania i Egipt, szef dyplomacji UE Josep Borrell oraz - za pośrednictwem swego rzecznika - sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Przedstawiciel palestyńskich władz Husajn al-Szejk przyjął z zadowoleniem wspólne oświadczenie czterech krajów europejskich i USA, ale podkreślił, że Palestyńczycy "żądają, by słowa zamieniły się w czyny".

W opublikowanym we wtorek filmie izraelski minister Itamar Ben Gwir stwierdził, że "ziemia Izraela należy do ludu Izraela", a przejmowanie terytorium na Zachodnim Brzegu "to nasza misja. To nasza doktryna. Dziewięć osiedli jest w porządku, ale to wciąż nie wystarcza. Chcemy znacznie więcej".

Itamar Ben Gwir przewodniczy skrajnie prawicowej partii Ocma Jehudit (hebr. Żydowska Siła), która weszła do bloku Religijny Syjonizm. W 2007 roku polityk został skazany za rasistowskie wypowiedzi przeciwko Arabom i wspieranie grupy uznanej przez Izrael i Stany Zjednoczone za organizację terrorystyczną.

Pod koniec grudnia 2022 r. w Izraelu został zaprzysiężony nowy rząd, kierowany przez Benjamina Netanjahu, w którego skład wszedł Ben Gwir.

Wydana w niedzielę decyzja, pierwszy taki krok podjęty przez nowy rząd Netanjahu, o legalizacji dziewięciu osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu, zostanie jeszcze skierowana do Sądu Najwyższego. W ocenie izraelskich mediów, może zostać zakwestionowana, a sam proces może trwać kilka miesięcy, a nawet lat.

Większość mocarstw światowych uważa żydowskie osadnictwo za nielegalne zajmowanie ziemi, na której Palestyńczycy chcą założyć własne państwo. Od czasu zdobycia Zachodniego Brzegu podczas wojny w 1967 r. kolejne izraelskie rządy założyły lub zatwierdziły 132 osiedla.