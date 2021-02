Izrael: Minister: niezaszczepieni nie będą mieli wstępu do siłowni

Izraelski minister zdrowia Juli Edelstein ostrzegł we wtorek, że niezaszczepieni przeciw Covid-19 obywatele "zostaną z tyłu" i nie będą mieli wstępu na siłownie czy imprezy. We wtorek liczba zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki ma osiągnąć 4 mln.

"Każdy, kto się nie zaszczepi, zostanie pozostawiony samemu sobie. Wczoraj gabinet potwierdził stanowisko ministerstwa zdrowia mówiące, że tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mogli korzystać z siłowni i rozrywki. Idźcie się zaszczepić!" - zachęcał na wtorkowej konferencji prasowej Edelstein.

Mimo że szczepienia w Izraelu przebiegają w najszybszym tempie na świecie, rządzący mają obawy co do niechęci do szczepień wśród osób poniżej 50. roku życia, a także m.in. nauczycieli. Jak pisze dziennik "Times of Israel", rząd przygotował ustawę, która zobowiąże wszystkich, których praca wymaga dużego kontaktu z ludźmi, do zaszczepienia się lub poddawania się testom co dwa dni.

Mimo tych obaw Edelstein poinformował, że w tym tygodniu, po kilku dniach spowolnienia, tempo szczepień wzrosło do ponad 150 tys. szczepionych osób dziennie, zaś we wtorek liczba osób, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę, przekroczy 4 mln, tj. ponad 47 proc. ludności kraju. Liczba w pełni zaszczepionych Izraelczyków osiągnie 2,62 mln.