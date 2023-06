Izrael: Minister obrony: ataki żydowskich osadników na palestyńskich cywilów to akty terroru

Reagując na trwające od wtorku ataki osadników żydowskich na palestyńskie osady na Zachodnim Brzegu Jordanu minister obrony Izraela Joaw Galant nazwał je aktami terroryzmu. W sobotę po raz kolejny 100 osadników zaatakowało wioskę niedaleko Ramallah.

Ataki te "są sprzeczne z żydowskimi wartościami" - przekazali także we wspólnym oświadczeniu szefowie Sił Obronnych Izraela (IDF), agencji bezpieczeństwa Szin Bet i policji określając je jako "nacjonalistyczny terroryzm, w całym znaczeniu tego słowa".

Po wtorkowym ataku terrorystycznym w pobliżu osiedla Eli na Zachodnim Brzegu, w którym zginęło czterech Izraelczyków, setki osadników żydowskich dopuściło się aktów przemocy w palestyńskich osiedlach, podpalając domy, samochody, a nawet używając broni palnej. (https://t.ly/Z82tY).

W wyniku tych zdarzeń jeden Palestyńczyk zginął, a wielu odniosło rany.

Incydenty te potępił również lider opozycji i były premier Izraela Jair Lapid stwierdzając, że "podpalanie domów i samochodów niewinnych ludzi jest nieludzkie i zdecydowanie nieżydowskie".

W geście solidarności z Palestyńczykami w weekend przedstawiciele 20 krajów odwiedziło palestyńską wioskę Turmus Ajja, a administracja USA i wiele państw europejskich przekazało izraelskim władzom swoje zaniepokojenie sytuacją na Zachodnim Brzegu.

Z kolei minister finansów Izraela Becalel Smotricz, lider skrajnie prawicowej partii Religijny Syjonizm, odnosząc się tych apeli stwierdził, że "próba stworzenia równoważności między morderczym arabskim terrorem a (izraelskimi) cywilnymi przeciwdziałaniami, bez względu na to, jak poważne mogą one być, jest moralnie błędna".

Pomimo nacisków ze strony władz USA rząd Izraela przedstawił 18 czerwca plan zatwierdzenia 4560 pozwoleń na budowę na Zachodnim Brzegu. Dodatkowo w środę po ataku terrorystycznym niedaleko osiedla Eli rząd zezwolił na budowę 1000 domów w tym miejscu.

Portal Times of Israel zauważa, że większość z nowych jednostek mieszkalnych będzie zlokalizowana w żydowskich osiedlach położonych głęboko na Zachodnim Brzegu, na wschód od bariery bezpieczeństwa, co jeszcze bardziej skomplikuje wysiłki na rzecz stworzenia zdolnego do życia państwa palestyńskiego.

Z Jerozolimy Marcin Mazur