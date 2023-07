Izrael: Minister obrony Galant próbuje opóźnić głosowanie nad kontrowersyjną reformą sądownictwa

W obliczu bezprecedensowego sprzeciwu ze strony wojska izraelski minister obrony Joaw Galant dąży do opóźnienia głosowania w Knesecie nad przyjęciem kluczowego elementu kontrowersyjnej reformy wymiaru sprawiedliwości - poinformowały w piątek wieczorem izraelskie media.

Galant poinformował, że "podejmuje działania w celu osiągnięcia szerokiego konsensusu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa Izrael, przy zachowaniu niezależności IDF (Siły Obronne Izraela) od dyskursu politycznego".

Szef resortu obrony stara się rozładować kryzys, który pogłębił się w piątek, gdy 1142 rezerwistów izraelskich sił powietrznych, w tym ponad 400 pilotów, wystosowało list, w którym ogłosili, że zawieszą swoją ochotniczą służbę rezerwy w proteście przeciwko rządowym planom reformy systemu sądownictwa. Połowa izraelskich pilotów wojskowych to rezerwiści, a ich absencja jest postrzegana jako zagrożenie dla obronności kraju.

Izraelskie media podkreślają, że piątkowy list - bezprecedensowy pod względem skali i znaczenia dla IDF -wywołał szok w szeregach izraelskiego wojska, które stara się powstrzymać rosnącą liczbę żołnierzy rezerwy rezygnujących ze służby w proteście przeciwko reformie. Przedstawiciele resortu obrony ostrzegli, że zjawisko to może wpłynąć na gotowość bojową kraju.

Aby temu zapobiec, Galant spotkał się z szefami partii koalicyjnych i opozycji by spróbować osiągnąć porozumienie w sprawie przedłużenia letniej sesji Knesetu, która powinna zakończyć się w przyszłym tygodniu. Celem ma być uzyskanie dodatkowego czasu na osiągnięcie kompromisu.

Dziennik "Times of Israel" przypomina, że to właśnie Galant odegrał pod koniec marca kluczową rolę w doprowadzeniu do wstrzymania prac nad kontrowersyjnymi zmianami. Po publicznym apelu o wstrzymaniu prac nad reformą został zwolniony przez premiera Benjamina Netanjahu, co doprowadziło do eskalacji protestów, strajku generalnego i blokady międzynarodowego lotniska Ben Guriona.

Netanjahu wstrzymał wówczas prace nad reformą, przywrócił na stanowisko zdymisjonowanego ministra i rozpoczął negocjacje z opozycją, których gospodarzem był prezydent Icchak Herzog. Jednak rozmowy zakończyły się fiaskiem w czerwcu, po czym rządząca koalicja wznowiła prace legislacyjne.

Kryzys, który wstrząsa Izraelem od pół roku, znajduje się w finalnym stadium, gdyż koalicja, na której czele stoi Netanjahu planuje przeforsować jeden z kluczowych elementów reformy przed przerwą obrad Knesetu. Chodzi o tak zwany standard "racjonalności", który pozwala władzy sądowniczej uchylać niektóre decyzje rządu, które uzna za "nieracjonalne", tj. nieproporcjonalnie skoncentrowane na interesie politycznym bez wystarczającego uwzględnienia interesu publicznego.

Opozycja argumentuje, że zmiany są zagrożeniem dla demokracji. Netanjahu broni reform, uważając, że wymiar sprawiedliwości dysponuje nadmierną władzą.

Z Jerozolimy Marcin Mazur