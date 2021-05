Izrael: Minister obrony o atakach na Gazę: "To dopiero początek"

Minister obrony Izraela Beni Ganc ostrzegł we wtorek późnym wieczorem, że "to dopiero początek" izraelskich ataków na Gazę, bo "widzi jeszcze wiele celów". Szef sztabu izraelskiej armii oświadczył, że Izrael gotowy jest rozszerzyć swoją operację wojskową.

"Żaden suwerenny kraj nie zgodziłby się na strzelanie do swojej ludności, my też na to się nie zgadzamy" - stwierdził szef izraelskiego resortu obrony, odnosząc się do prowadzonego ze Strefy Gazy ostrzału rakietowego terytorium Izraela.

Szef sztabu izraelskiej armii Aviv Kochavi poinformował, że od poniedziałku izraelska armia zaatakowała 500 celów w Strefie Gazy, zabijając tam dziesiątki palestyńskich bojowników.